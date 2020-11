Magyarország a 40. a FIFA-világranglistán

3929 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 181 881-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 117 beteg, így az elhunytak száma 4 008-ra emelkedett, 44 020-an már meggyógyultak. A főváros és Pest megye a leginkább érintett a koronavírus járványban - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília közölte: a települések 91 százalékában megjelent már a vírus, Budapesten mintegy 30 ezer aktív fertőzött van. A járvány lassítása és az idősek védelme érdekében ismét vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A jövő év elejére valószínűsítette a koronavírus-vakcinát Magyarországon a parlament népjóléti bizottságában tartott éves meghallgatásán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós leszögezte: olyan vakcina, amely nem hatásos és szövődményeket okoz, nem fog forgalomba kerülni itthon. Ha az emberek tudják, hogyan működik és miért jó a védőoltás, akkor megértik, miért kell beoltatniuk magukat - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. A nemzeti konzultáció és az egyetértési pontok kijelölése a kormány számára nem formális vagy kommunikációs kérdés, ez határozza meg azokat a politikai döntéseket, amelyeket a kormány meghoz - hangsúlyozta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Több milliárd forintot „megspóroltunk az adófizetőknek” a kamupártok választási rendszerből történő kiiktatásával - mondta a Volner Párt elnöke. Zökkenőmentesen álltak át az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények a digitális oktatásra, a fenntartó informatikai fejlesztésekkel és eszközök biztosításával is támogatja a zavartalan működést. Már több mint tízezer lakossági előfizető kérte az ingyenes internethozzáférést az arra jogosultak közül - közölték a szolgáltatók. Kamucég nyerhette el a BKV pályázatát - állítja a fővárosi Fidesz. Wintermantel Zsolt, a BKV igazgatósági tagja tudni szeretné, hogy igazak-e azok a hírek, miszerint egy olyan cégtől bérel majd buszokat a BKV, amely a pályázat megnyerése előtt nem is létezett. Karácsony Gergely a választások előtt tiszta városvezetést ígért, tőle szeretnénk hallani, hogy milyen körülmények között zajlott ez a pályáztatás - mondta Wintemantel Zsolt Magyarország élőben című műsorunkban. Az új Nemzeti alaptantervvel hangsúlyosabbá vált az értékalapú oktatás a köznevelésben, ugyanakkor a legkorszerűbb pedagógiai módszereket építették be, és nagyobb rugalmasságot adnak a pedagógusoknak - közölte az emberi erőforrások minisztere. Magyar Bankszövetség és a tárca javaslataira építve hat intézkedést fogadott el a gazdaságvédelmi operatív törzs, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá teszi a pénzügyek intézését - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Közös nyilatkozatban fogalmazták meg aggályaikat a térség agrárszervezetei az EU 2030-ig szóló stratégiájával kapcsolatban, amely az élelmiszerárak jelentős emelését hozhatja magával - írta a Magyar Nemzet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára hivatkozva. Komoly előrelépést jelent Magyarország gázellátásában, hogy elkezd üzemelni Horvátországban Krknél az a terminál, amely cseppfolyósított gázt képes fogadni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió hétéves keretköltségvetéséről is tárgyalt Varga Judit az Igazságügyi Minisztériumban Juan González-Barba Pera spanyol Európa-ügyi államtitkárral. Budapesten lesz az ENSZ első regionális terrorizmusellenes központja - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét, miután Grezsa István miniszteri biztost nem engedték be Ukrajnába. Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélben köszönte meg Magyarország anyagi támogatását egy szakképző intézmény felépítéséhez a kenyai kangemi Munkás Szent József egyházközség fejlesztési programokért felelős igazgatója. Orbán Viktor Európa képviselője, ő képviseli Európa demokratikus alapelveit - mondta George Friedman Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az amerikai geostratéga szerint bizonyos értelemben az EU már megszűnt, vannak találkozók, de az elgondolás, hogy létezik egy közös európai identitás egyre kétségesebb. Az EP jóváhagyta a horvátországi földrengés és a lengyelországi áradások okozta károk miatti helyreállításra, továbbá hét ország, köztük Magyarország számára a koronavírus okozta károk enyhítésére szánt 823 millió eurós európai uniós segítséget. Napokon belül meghozzák a források felszabadításához vezető döntést az Európai Unió következő hétéves költségvetése és a koronavírus-világjárvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló helyreállítási alap ügyében - mondta a német külügyminiszter. A belső határellenőrzések nélkül működő schengeni térséghez való gyors és teljes körű visszatérést sürgette brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament. Az Európai Bizottság fel akarja számolni azokat az akadályokat, amelyek gátolják a bevándorlók befogadását az európai társadalomba - közölte Margarítisz Szkínász uniós biztos. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 59,7 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,4 millióra, a gyógyultaké pedig 38,2 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt ismét több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel. Svédországban meredeken emelkedik a járványgörbe, huzamosabb ideje napi 4000 felett regisztrálnak új megbetegedést a 10 milliós országban, miközben elérte a 6500 főt a halálozások száma. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 4500 fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében eddig 43 668 ember vesztette életét. Az Európai Unió új szerződés megkötéséről szóló megállapodást hagy jóvá a Moderna amerikai vállalat koronavírus elleni vakcinájának beszerzésére és európai szállítására vonatkozóan - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Elnöki beiktatása után két hónapon belül állampolgárságot kapnak az illegális bevándorlók - jelentette be Joe Biden, az Egyesült Államok várható elnöke az NBC televíziónak adott interjújában. Izrael újabb támadást hajtott végre Damaszkusz közelében - tudatta a szíriai hadsereg. A szíriai hadsereg szerint a támadást a megszállt Golán-fennsíkról indították, és csak anyagi kár keletkezett, áldozatok nincsenek. Az augusztusi bejrúti robbanás körülményeinek feltárásán dolgozó bíró arra tett javaslatot a parlament illetékes testületének: indítson vizsgálatot az előző és korábbi kormányok több minisztere ellen, hogy feltárja felelősségüket a tragédiában. Huszonnyolc határsértőt találtak egy kamionban szerdára virradóra a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Az éves parkolási engedélyek Budapesten - a járványhelyzetre való tekintettel - a jövő év januárja helyett március végéig lesznek érvényesek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A tartós, sűrű köd veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Bajnokok Ligája: A Ferencváros a hosszabbításban kapott góllal 2:1-es vereséget szenvedett a Juventus vendégeként. Christoph Freund sportigazgató szerint a magyar válogatott Szoboszlai Dominik a téli szünetben távozhat az RB Salzburg labdarúgócsapatától. A Paris Saint-Germain házigazdaként 1:0-ra legyőzte az RB Leipzig csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. Köstner Vilmos vezetőedző az idény végén távozik a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatától, az utódja Szilágyi Zoltán lesz.