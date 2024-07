Magyarázkodik a Nemzetközi Olimpia Bizottság a pénteki megnyitó miatt + videó

A párizsi olimpiai megnyitója azt is megmutatta, hogy milyen erkölcsi-morális válságban van az európai kultúra - erről már a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt. Deák Dániel hozzátette, széleskörű volt a felháborodás, van olyan vállalat, amely bojkottálja is az olimpiát a megnyitó miatt.

Szabó László, kommunikációs szakember, procuder: "Hát, most legalább ezt láttuk. És én is egyetértek veled Laci, hogy ez kontraproduktív lesz. Ez elő fog hozni egy csomó olyan ellenérzést, fellépést, akciót, ami talán vissza fogja terelni normális mederbe, nem tudom, hogy van-e még erre esély."

Magyar Nemzet grafika 2. NOB közlemény: "A NOB tudomásul vette a párizsi olimpia szervezőbizottságának megnyitóünnepséggel kapcsolatos magyarázatát, nem állt szándékukban, hogy tiszteletlenséget mutassanak bármely vallási csoporttal szemben, sőt, a szándékuk éppen ennek az ellenkezője volt. A szervezőbizottság azt is kifejezte, ha bárkit is megsértettek bizonyos jelenetekkel, azért bocsánatot kérnek - így reagált közleményében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, miután rengeteg bírálat érte a pénteki olimpiai megnyitóünnepséget, többek között azt a jelenetet, amelyet az Utolsó vacsora ihletett."

