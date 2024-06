Magyar-skót: Győznünk kell vasárnap

A magyaroknál továbbra is kérdéses a védő Balogh Botond, a jobbszélső Nego Loic és a védekező középpályás Styles Callum szereplése, a riválisnál viszont biztosan nem játszik két védő, a sérült Kieran Tierney és az eltiltott Ryan Porteous. Utóbbi már az előző összecsapást is kihagyta, de a skót védelem sokkal szervezettebb védekezésének köszönhette az 1-1-es döntetlent Svájc ellen azok után, hogy a torna nyitómeccsén sima, 5-1-es vereséget szenvedett Németországtól.

Ahogy a válogatott tagjai mondták, addig nem igazán érdemes számolgatni, amíg nincs meg a győzelem, ugyanakkor azt érdemes megjegyezni, hogy a B és a C csoportban előfordulhat, hogy csupán két ponttal zár a harmadik helyezett - ehhez Spanyolország és a címvédő Olaszország nem kaphat ki Albániától és a vb-bronzérmes Horvátországtól, Angliának pedig le kell győznie Szlovéniát -, a D-ben és az E-ben erre már nincs esély. Összességében még magyar diadal esetén is napokig izgulhatnának Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai, hogy a pontszámuk vagy a gólkülönbségük elég lesz-e, miközben a közvetlen riválisok pontosan tudnák, milyen eredményre vagy éppen milyen különbségű győzelemre van szükségük.

