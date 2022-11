Magyar sikerek a kungfu Eb-n

Megosztás itt:

A kínai gyökerű küzdősport európai seregszemléjén a Nemzeti Versenysport Szövetség beszámolója szerint a nemzeti csapat 6 arannyal, 3 ezüsttel és 7 bronzzal zárta szereplését, s kiemelkedett Filóci Mihály, aki két számban is győzött.

"Várakozáson felül szerepeltek a mieink" - idézte Varga Istvánt, a hazai sportági szövetség elnökét a közlemény. "A sportág szempontjából is fontos volt ez az Eb, hiszen a pandémia miatt több kontinensbajnokság is elmaradt. Most összevont Eb-t rendeztünk."

Loutrakiban 19 ország 700 harcosa indult.

A magyar felnőtt Európa-bajnokok:

Filóci Mihály - chen stílusú taijiquan és egyéb fegyveres formagyakorlat

Szatai Zoltán - bot formagyakorlat

Oláh Roland Ákos - szablya