A románok legyőzésével rajtolt a magyar férfi vízilabda-válogatott Dohában

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese ugyan sok hibával, helyenként viszont szép játékkal diadalmaskodott.

A magyarok szerdán az olaszokkal találkoznak, annak az összecsapásnak a nyertese várhatóan csoportgyőztesként közvetlenül a negyeddöntőbe jut.

Eredmény:

vízilabda, férfi torna, csoportkör 1. forduló, D csoport:

Magyarország-Románia 15-8 (5-2, 5-2, 2-3, 3-1)

----------------------------------------------

gólszerzők: Vámos, Zalánki 3-3, Manhercz, Nagy Á, Jansik Sz. 2-2, Német, Fekete, Angyal 1-1, illetve Georgescu, Fulea 2-2, Lutescu, Colodrovchi, Neamtu, Prioteasa 1-1

A magyar csapathoz betegsége miatt egyelőre nem csatlakozott az olimpiai bajnok Varga Dénes, mellette pedig Pohl Zoltán maradt ki a 15 fős keretből.

Előzetesen egy kellemes bemelegítő meccsnek ígérkezett a találkozó, hiszen a románok 2013 óta először jutottak ki világbajnokságra a horvátországi Európa-bajnokságon elért nyolcadik helyükkel. A két csapat a vb-ken ezt megelőzően hatszor találkozott egymással, a magyarok mérlege százszázalékos, legutóbb decemberben a Komjádi uszodában rendezett E.ON Kupán ugyancsak 15-8-ra diadalmaskodtak házigazdaként.

A nemzeti együttes mindössze 18 másodperc után megszerezte a vezetést Vámos Mártonnak köszönhetően, a rivális azonban egy szép kapáslövéssel, majd a szélről emberelőnyből szerzett góllal fordított. A magyarok ugyan sok hibával játszottak, de a legutóbbi vb legértékesebb játékosának választott Zalánki Gergő ötösével, Német Toni góljával és Nagy Ádám pattintásával így is simán fordítottak, a dudaszó előtt pedig még Vámos is betalált újra (5-2).

A folytatásban a románok előbb a szélről, "váratlan" pozícióból, majd centerből is bevették Vogel Soma kapuját, ám ezúttal is sorozatban érkeztek válaszul a magyar gólok: Manhercz és Nagy ötösből, Jansik Szilárd centerből volt eredményes, Vogel pedig ott folytatta, ahol Fukuokában a döntőben abbahagyta, büntetőt védett. Ezután a 150. válogatott meccsét ünneplő Zalánki percei következtek, előbb szemkápráztatóan pattintott a léc alá, majd védekezésben hátulról ütötte ki a ziccerben lévő román center kezéből a labdát. A Pro Recco balkezes sztárja a következő támadást egy szabaddobásgóllal zárta le (10-4).

A fordulást követően is a románok szerezték az első gólt, de Fekete Gergő egy rossz bejátszást megmentve válaszolt, Vogel pedig újabb ötöst védett. Elöl a marseille-i kapcsolat, azaz Manhercz és az ugyancsak 150-edszer válogatott Angyal Dániel összejátéka után utóbbi gyönyörűen húzott a hálóba közelről. Vogel eszén végül a harmadik román tudott túljárni büntetőből, majd lefordulásból is betalált a rivális, amely meg is nyerte így a játékrészt (12-7).

Az utolsó nyolc percre a magyar kapu előtt a vb-újonc Bányai Márk kapta meg lehetőséget, az első magyar gólt Vámos szerezte - neki ez volt 299. a válogatottban -, majd Georgescu lövése egy blokkon megpattanva került a kapuba. Manhercz kiszorított helyzetből talált be, az utolsó percben pedig Jansik sapka nélkül állította be a 15-8-as végeredményt, lemásolva ezzel a decemberi összecsapást.

Fotó: Varga Zsolt szövetségi kapitány (j2) és Manhercz Krisztián (j) a férfi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Románia - Magyarország mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 5-én. Magyarország 15-8-ra nyert. MTI/Kovács Tamás