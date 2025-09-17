Keresés

Két magyar focista nem léphet pályára a románok elleni Eb-pótselejtezőn

2025. szeptember 17., szerda 17:25 | MTI
futsal románia Eb-pótselejtező Magyarország

A Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő magyar futsalválogatott minden játékosa egészséges, de Rutai Balázs és Szalmás Zoltán eltiltás miatt nem játszhat csütörtökön, a párharc első mérkőzésén.

  • Két magyar focista nem léphet pályára a románok elleni Eb-pótselejtezőn

A magyar szövetség honlapja szerint Pál Patrik kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, Faragó Ádám pedig korábbi sérülése után még nem volt százszázalékosan terhelhető, de a keddi edzésen már mindketten teljesértékű munkát végeztek.

Bár Rutai és Szalmás két sárga lapja miatt nem léphet pályára a csütörtökön 20 órakor kezdődő meccsen a debreceni Főnix Arénában, a jövő szerdai, craiovai visszavágón rájuk is számíthat Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány.

"Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban" - nyilatkozta a spanyol szakvezető.

Hozzátette:

alaposan elemezték a román válogatottat, tudják, mire számíthatnak, és mire kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a meccseken.

"A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, és a fegyelmezett játék mellett megfelelő önbizalommal álljunk a mérkőzésekhez. Ha ez meglesz, kiharcolhatjuk az Európa-bajnoki részvételt" - vélekedett a kapitány.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 Gulyás Gergely szerint jogszabálysértő és veszélyes precedens, hogy a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tettet az afrikai diktatúrák gyakorlatához hasonlította, amely óriási felháborodást váltott ki a nyilvánosságban. A Tisza Párt egyelőre nem kommentálta az ügyet, de a vita már most lángra kapott a fegyverviselés és a politikai kultúra romlása miatt.

