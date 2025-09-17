Két magyar focista nem léphet pályára a románok elleni Eb-pótselejtezőn

Megosztás itt:

A magyar szövetség honlapja szerint Pál Patrik kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, Faragó Ádám pedig korábbi sérülése után még nem volt százszázalékosan terhelhető, de a keddi edzésen már mindketten teljesértékű munkát végeztek.

Bár Rutai és Szalmás két sárga lapja miatt nem léphet pályára a csütörtökön 20 órakor kezdődő meccsen a debreceni Főnix Arénában, a jövő szerdai, craiovai visszavágón rájuk is számíthat Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány.

"Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban" - nyilatkozta a spanyol szakvezető.

Hozzátette:

alaposan elemezték a román válogatottat, tudják, mire számíthatnak, és mire kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a meccseken.

"A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, és a fegyelmezett játék mellett megfelelő önbizalommal álljunk a mérkőzésekhez. Ha ez meglesz, kiharcolhatjuk az Európa-bajnoki részvételt" - vélekedett a kapitány.

