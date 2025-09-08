Magyar-portugál - Szoboszlai kiegyezne a döntetlennel

Megosztás itt:

"Azonnal aláírnám a döntetlent Portugália ellen, de szerintem mindenki" - jelentette ki a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a Liverpool sztárja, aki különösen várja ezt az összecsapást, mert gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, akivel először találkozhat a pályán.

A 24 éves futballista azt is felidézte, hogy napra pontosan 16 éve éppen a portugálok ellen játékoskísérő volt, mint hozzátette, mai napig tisztán emlékszik az akkori érzéseire.

"Az elvárás az, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, mert akkor az eredménytől függetlenül felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról. A cél vagy álom pedig kijutni a világbajnokságra, de legalább elérni a pótselejtezőt. Minőségben Portugália előttünk jár, de harcolni, futni és küzdeni kell ameddig csak bírunk" - fogalmazta meg az MTI érdeklődésére a céljait és elvárásait Szoboszlai, aki azt is elárulta, noha sok poszton bevetették már a klubjaiban és a válogatottban, a középpályán szeret a leginkább játszani. "A középpályán érzem magam komfortosan, de ott játszom, ahova raknak. Ha a főnök úgy dönt, akkor leülünk és megbeszéljük".

Az írországi 2-2-es döntetlen kapcsán kifejtette, most már kár a bíróval és a hibáival foglalkozni, mert hiába idegeskednek ezen, akkor se lesz más az eredmény.

"Sallai Roland pótlása nehéz lesz, mert meghatározó játékosról van szó, de majd a főnök eldönti ki szerepelhet a helyén. Egy biztos, aki itt van, mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget és éljen vele" - mondta a Szoboszlai a Galatasaray futballistájáról, aki dublini piros lapja miatt eltiltott lesz. "A regenerációban mindig a második nap a legnehezebb a meccs után. Az éjszakát kint töltöttük Dublinban, így volt idő aludni és pihenni, szóval készen állunk majd az összecsapásra".

A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Arénában, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Forrás: MTI

Fotó: MTI