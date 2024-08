Magyar arany az olimpián: Kós Hubert olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban

A magyar sportoló nemcsak azért várhatta magabiztosan a döntőt, mert - saját bevallása szerint több hibával tarkított úszással - a középdöntőben egyedüliként került 1:56 perc alá (1:55.96), hanem mert a nagy riválisok közül többen is elvéreztek. Köztük volt a Rióban győztes, Tokióban második, négyszeres olimpiai bajnok amerikai Ryan Murphy és a 100 méteren Párizsban győztes olasz Thomas Ceccon is, a címvédő orosz Jevgenyij Rilov pedig az ukrajnai háború miatt nem is indult.

Your browser does not support the video tag.