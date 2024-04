Macron: Ha úgy látjuk, hogy kockázatos, akkor vannak B és C terveink is

Megosztás itt:

Az eredeti terv szerint a francia fővárost átszelő folyó hat kilométeres szakaszán tartják a megnyitót, melynek során hajókon szállítják a sportolókat, s bár alapvetően 600 ezer résztvevővel számoltak a különleges ceremóniára, ezt a létszámot logisztikai és biztonsági okokból az idén 300 ezerre csökkentették.

Macron hétfőn a francia médiának nyilatkozva azt mondta, az ország rendfenntartói korábban soha nem látott létszámban lesznek jelen az ünnepségen, ugyanakkor kidolgoztak más forgatókönyveket is.

"Ha úgy látjuk, hogy kockázatos, akkor vannak B és C terveink is" - jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében a szervezőknek lehetőségük van rövidíteni a megnyitó időtartamát, vagy akár "áttelepíteni a ceremóniát a Stade de France-ba". Jelezte ugyanakkor azt is, hogy az ünnepségre vonatkozó tervek egyelőre változatlanok. Mindez azt jelenti, hogy Párizsban lesz az újkori olimpiák történetének első olyan megnyitója, amelyet nem egy stadionban rendeznek. Több ezer sportolót hajókkal szállítják majd a Szajna kijelölt szakaszán, azt viszont a francia kormány már jelezte, biztonsági okokból a nézők nem juthatnak el ingyenesen a ceremóniára, erre csak a meghívottaknak lesz lehetőségük.

Macron azt is elárulta, hogy a különböző biztonsági zónákat "napokkal, akár hetekkel" a megnyitó előtt kialakítják, a közúti közlekedést a meghatározott területeken megtiltják, a francia hatóságok pedig drónrendszerrel és kibervédelmi intézkedésekkel erősítik meg a védelmet.

A párizsi nyári olimpia július 26-i megnyitóján a jelenlegi tervek szerint 180 hajó szállítja majd a delegációkat a Szajnán az Austerlitz-hídtól az Eiffel-toronyig. A flottából 94 viszi majd a sportolókat, 86 jármű pedig a biztonsági és műszaki csapatok számára lesz fenntartva.

