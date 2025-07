Ma kezdődik és több, mint húsz napon át tart a Tour de France

Megosztás itt:

Bármennyire is három Grand Tourt tartalmaz évről évre a kerékpár versenynaptár, a csúcsot a Tour de France jelenti. Hiába nehezebb sokszor a Giro d’Italia útvonala vagy éppen hoz izgalmasabb versenyt a Vuelta a Espana, a legnagyobb felhajtás a francia körversenyt övezi, nem véletlen, hogy a Netflix sem UCI World Tour, hanem Tour de France-sorozatot forgatott az elmúlt három évben. A leghíresebb országúti kerékpáros verseny idén is igazi sztárparádét hoz, a legutóbbi kilenc háromhetes körverseny győztese kivétel nélkül megjelent a tegnapi hivatalos csapatbemutatón. Közülük Simon Yates és Sepp Kuss is a kétszeres Tour de France-győztes (2022, 2023) Jonas Vingegaard segítője lesz, aki megpróbálja visszaszerezni a trónját, a főpróbán azonban a címvédő Tadej Pogacar erősebb volt nála, a június egyhetes franciaországi verseny, a Critérium du Dauphiné végén ő feszíthetett sárga trikóban.

Pogacar tavaly végrehajtotta azt a bravúrt, hogy az utolsó három szakaszt egyaránt megnyerte a sárga trikót viselve. Igaz, 2024-ben a zárás rendhagyó volt: a párizsi olimpia előkészületei miatt nem a francia főváros híres utcája, a Champs-Élysées volt az utolsó befutó helyszíne, hanem nizzai időfutammal fejeződött be a Tour de France.

Idén újra a Champs-Élysées-n zárul a francia körverseny, mégsem térnek vissza teljesen a hagyományokhoz a szervezők: a tavalyi olimpiai mezőnyversenyen is látott, befutóhoz közeli emelkedő miatt nem a sprinterek nem hivatalos világbajnoksága lesz a zárószakasz, hanem akár újra Pogacar sárga trikós szakaszsikerével fejeződhet be a verseny.

Nem csak az utolsó szakaszról hozott, félig hagyománykövető döntés miatt kétarcú az idei útvonal: az első tizenegy szakaszon alig-alig lesz komoly emelkedő, leginkább az ötödik versenynapon rendezett időfutam alakíthat ki különbségeket az esélyesek között.

Az idén teljes egészében Franciaországban zajló verseny második felében viszont egymást követik nehezebbnél nehezebb hegyi szakaszok, s a korábbi párizsi befutókkal ellentétben idén még az utolsó szakasznak is lehet komoly jelentősége az összetett szempontjából.

Fotó: Shutterstock