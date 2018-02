Ma kezdődik a téli olimpia

AKÁR AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST IS FELFÜGGESZTHETI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK AZON ELLENZÉKI PÁRTOKNÁL, AMELYEKNÉL PÉNZÜGYI HIÁNYOSSÁGOKAT TALÁL. AZ ÁSZ ARRA KÖTELEZI ÕKET, HOGY INTÉZKEDÉSI TERVET KÉSZÍTSEMEK A GAZDÁLKODÁSI HIBÁIK KIJAVÍTÁSÁÉRT. KEPLI LAJOS, JOBBIK: CSAK IDÕ KÉRDÉSE AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS ELTÖRLÉSE EURÓPÁBAN REGGELI JÁRAT. MSZP: MÁR CSAK NEMZETBIZONYTALANSÁGI BIZOTTSÁG VAN. SZANYI TIBOR: OROSZ BÁLINT INDUL A KORÁBBAN VISSZALÉPETT HIESZ GYÖRGY HELYETT GYÖNGYÖSÖN. KÖZEL EZER PLAKÁTHELYET VÁSÁROLT A FIDESZ 154 MILLIÓ FT-ÉRT A BEVÁNDORLÁSELLENES KAMPÁNYÁHOZ. HIVATALOSAN IS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELÉ KERÜLT A CIVILTÖRVÉNY MIATT INDULT KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS. A MULTINACIONÁLIS CÉGEKKEL KÖTÖTT STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁSOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT KÖVETELI A JOBBIK. A SPAR-ÜZLETEK UTÁN ANDRÁSSY ÚTI PALOTÁT VETT MÉSZÁROS LÕRINC ÚJ CÉGE, AZ APPENINN. TARLÓS SZERINT TÚLZÁS LENNE A GÖNCZ ÁRPÁD METRÓMEGÁLLÓ. KINYITOTTÁK ÉS SZÉTSZABDALTÁK BABOS TÍMEA BUDAPESTI REPTÉREN FELADOTT TÁSKÁJÁT. REPUBLIKON: A JOBBIK ÉS AZ MSZP-PÁRBESZÉD ERÕSÖDÖTT, A FIDESZ-KDNP UGYANAKKOR VESZÍTETT NÉPSZERÛSÉGÉBÕL. MAI NAP HIVATALOSAN IS ELINDUL A TÉLI OLIMPIA A DÉL-KOREAI PJONGCSANGBAN. AZ EURÓPAI PARLAMENT FELÜLVIZSGÁLJA AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁST. ANDREA NAHLES FRAKCIÓVEZETÕ VÁLTHATJA MARTIN SCHULZOT A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ÉLÉN. A JELENLEGI PÁRTELNÖK MARTIN SCHULZ KÜLÜGYMINISZTER LEHET AZ ÚJ MERKEL-KORMÁNYBAN. ROMÁNIA 109 SZÍRIAI MENEKÜLTET VESZ ÁT TÖRÖKORSZÁGTÓL. A 2016-OS PÁRIZSI TERRORTÁMADÁSOK FÕSZERVEZÕJE, SALAH ABDESLAM ÜGYVÉDJE VÉDENCE FELMENTÉSÉT KÉRTE. A FRANCIÁK KÉTHARMADA SZERINT A MENEKÜLTEKET BE KELL FOGADNI. FELFÜGGESZTETTÉK A VITÁT, MEGINT LEÁLLNAK AZ AMERIKAI KORMÁNYHIVATALOK. BENJAMIN NETANJAHU MEGTÁMADTA A VESZTEGETÉSI ÜGYÉT FELÜGYELÕ RENDÕRSÉGI VEZETÕT FINANCIAL TIMES. NAGYSZABÁSÚ TERRORELLENES MÛVELETET INDÍTOTTAK EGYIPTOMBAN A HADSEREG ÉS A RENDÕRSÉG BEVONÁSÁVAL. MEGHÍVJÁK ÉSZAK-KOREÁBA A DÉL-KOREAI ELNÖKÖT. ELFOGTÁK AZ ISZLÁM ÁLLAM KÉT HÍRHEDT BRIT TERRORISTÁJÁT. TÍZRE NÕTT A TAJVANI FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.- ATV.HU A MARSI VISZONYOKAT SZIMULÁLÓ EXPEDÍCIÓ KEZDÕDÖTT DÉL-OMÁN EGYIK SIVATAGJÁBAN. ELFOGTÁK AZ ANGYALFÖLDI RENDÕRÖK AZT A FÉRFIT, AKI EGY ABLAKON KERESZTÜL PRÓBÁLT BEJUTNI EGY XIII. KERÜLETI LAKÁSBA. NYOMOZNAK A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGIJÉN ÓRÁKIG HALDOKLÓ 58 ÉVES FÉRFI ÜGYÉBEN. ÉLETÉT VESZTETTE AZ A 43 ÉVES FÉRFI, AKIT NYOLCSZOR SZÚRT MEG EGY KÉSSEL TÁMADÓJA AZ E.ON GYÕRI TELEPHELYÉN. ELSÕ FOKON TÍZ ÉS TIZENEGY ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK KÉT FÉRFIT, AKIK ÓZDON AGYONVERTEK EGY EMBERT. MEGÖLTEK EGY FÉRFIT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DÖVÉNYBEN, A FELTÉTELEZETT NÉGY ELKÖVETÕT ELFOGTÁK. VÁDAT EMELTEK A SZEGEDI TÖLTÕÁLLOMÁSNÁL GÁZROBBANÁST OKOZÓ FÉRFIVAL SZEMBEN.