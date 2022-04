Ma este a Manchester City a Real Madrid ellen küzd: az abszolút csúcstalálkozó

Megosztás itt:

Fotó: Karim Benzema ezúttal is főszereplő lehet (Forrás: Twitter/Real Madrid C.F.)

Nem kétséges, hogy az angol és a spanyol bajnokság a topligák közül is kiemelkedik, a BL legjobb négy csapata között kettő van innen is (Manchester City, Liverpool), onnan is (Real Madrid, Villarreal). Úgy, hogy a címvédő Chelsea már elköszönt, a La Ligából pedig a jelenlegi tabella hetedik helyezettje jutott el a végjátékig. Az itteni éllovas, a Real Madrid a hét végén pihenhetett a mai manchesteri fellépése előtt, legutóbb szerdán játszott; David Alaba, Lucas Vázquez és Marco Asensio találataival idegenben 3-1-re verte az Osasunát. Az örömet beárnyékolja, hogy Alaba megsérült, Karim Benzema pedig két 11-est is kihagyott. Mindkettőt ugyanoda rúgta, ám a hazaiak kapusa túljárt az eszén. S ugyan a francia támadó a bajnokságban hét büntetőt már értékesített, négyet kihagyott, és ez bizony nem jó arány. A La Ligában legutóbb a 2006/07-es idényben esett meg, hogy valaki négyszer hibázott, akkor Fernando Torres (Atlético Madrid). Nagy kérdés, hogy ha a madridiak esetleg ma Manchesterben is büntetőhöz jutnak, ki rúgja majd... Mert kétségkívül Benzema a legeredményesebb játékosuk, a bajnokságban 25 találattal vezeti a góllövőlistát, a BL idei kiírásában 12-vel a második, azonban Robert Lewandowski (Bayern München, 13) már nem szerez több gólt.

A Real Madrid kerete a mai meccsre:

A tizenhárom BL/BEK-trófeával rekorder Real Madrid a nyolcaddöntőben a Paris Saint-Germaint búcsúztatta (0-1, 3-1), majd a Chelsea-t hosszabbítás után (3-1, 2-3), s bár az első meccsen idegenben verte meg a címvédőt, a visszavágón állt kiesésre is 0-3-nál. A Manchester Citynek a 16 között a Sporting nem okozott gondot (5-0, 0-0), az Atlético Madrid annál inkább (1-0, 0-0), de továbbra is hajthat az első BL-trófeájára.

– Harmadszor vagyunk ott az elődöntőben a Bajnokok Ligájában, s bár az Atlético a második negyeddöntős meccs második félidejében remekül játszott, mi jutottunk tovább. Fantasztikus eredmény, hogy újra itt lehetünk, de az előző körhöz képest javulnunk kell, különben nem lesz esélyünk a Real ellen – fogalmazott Pep Guardiola, a Manchester City trénere, aki rekordot jelentő kilencedik elődöntőjére készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban. Négyszer a Barcelonával, háromszor a Bayern Münchennel járt itt, a Cityvel másodszor jutott ide, de „csak” kétszer nyerte meg a BL-t – a Barcával. A Real Madrid trénere, Carlo Ancelotti a nyolcadik BL-elődöntős párharca előtt áll (Real 2, Milan 4, Juventus 1), s neki három trófeája van, kettő a Milannal, egy a Reallal.

A két együttesnek a mai lesz a hetedik egymás elleni találkozója, eddig két-két győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak, és az összesített gólkülönbség 7-7. A BL egyenes kieséses szakaszában kétszer csaptak össze: 2016-ban ugyancsak az elődöntőben a spanyolok örülhettek (az idegenbeli 0-0 után odahaza 1-0-ra nyertek), míg a 2020-as nyolcaddöntőből a Manchester City jutott tovább: az idegenbeli 2-1-es sikerét követően a koronavírus miatt csak fél évvel később, augusztusban került sor a visszavágóra, amelyen ugyancsak 2-1-re nyertek a szigetországiak.

A Manchester City egyébként a Watford elleni 5-1-es bajnoki sikerrel hangolt a mai találkozóra, de Kyle Walker és John Stones is sérüléssel bajlódk, Joao Cancelo pedig eltiltás miatt biztosan nem játszhat, így a védelem összeállítása miatt főhet Guardiola feje. A találkozót Kovács István vezeti. A 37 esztendős, nagykárolyi születésű, román állampolgárságú játékvezető pályafutása során először bíráskodik Real-meccsen, a Citynek viszont már kétszer fújt. Mi több, az Atlético elleni első összecsapást is ő dirigálta, így gyorsan visszatér az Etihad Stadionba.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés. Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (tv: M4 Sport)

Várható összeállítások:

Manchester City: Ederson – Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Éder Militao, Nacho, Marcelo – Kroos, Camavinga, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Junior