2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Los Angeles 2028 a cél: Márton Viviana és Luana a világelsőséget célozzák meg tekvondóban

2025. november 19., szerda 16:57 | MTI

Egymással sosem harcolnak, de ugyanazon az olimpián szeretnének dobogóra állni tekvondóban a Márton ikrek – mondta el Márton Viviana és Márton Luana szerdai közös sajtótájékoztatójukon. A cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia.

  • Los Angeles 2028 a cél: Márton Viviana és Luana a világelsőséget célozzák meg tekvondóban

A Márton ikrek – a párizsi aranyérmes Márton Viviana és a kétszeres világbajnok Márton Luana – szerdán tartott sajtótájékoztatójukon beszéltek a jövőbeli terveikről. A két kiváló sportoló elmondta, bár egymással sosem harcolnak, a legnagyobb álmuk az, hogy ugyanazon az olimpián mindketten dobogóra álljanak.

 A 2028-as cél: Két súlycsoport

 A sportolók megerősítették, hogy a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokat célozzák meg, ahol vélhetően súlycsoportot váltanak. A jelenleg rendelkezésre álló tervek szerint Márton Viviana a 67 kilogrammos, míg Márton Luana a +67 kilogrammos kategóriában indulhat majd.

"Szerintem a legjobb úton haladunk efelé, minden nap ezért dolgozunk és élvezzük az utazást" – mondta Márton Viviana. Az olimpiai bajnok Viviana október végén ezüstérmet nyert a kínai Vuhsziban rendezett "nagy világbajnokságon", majd a múlt héten első helyezést ért el az egyenlítői-guineai női vb-n. Viviana a jövő generációjának is üzent: a legfontosabb az, hogy "élvezd az utazást", függetlenül attól, hogy nyersz-e vagy veszítesz.

 A világszintű eredmények és a belső motor

 Márton Luana Kínában szerezte meg pályafutása második "klasszikus" világbajnoki címét, majd ő is győzött a malabói női viadalon. Luana elmondta, nehéz ugyan felfogni, hogy ilyen fiatalon már ekkora sikereket ért el, de tisztában van vele, hogy az elvégzett munka eredményességgel párosul. Azt is kiemelte, hogy egész pályafutása alatt ezekre a pillanatokra készült fel.

A tehetségek edzője, a finn Suvi Mikkonen elárulta, a két magyar klasszist egyáltalán nem kell motiválni, elképesztő belső motor hajtja őket. A tréner hozzátette: a decemberi világranglistán súlycsoportjukban várhatóan mindkét Márton ikret az első helyen jegyzik majd. Jelenleg mindketten a Testnevelési Egyetem hallgatói, online végzik tanulmányaikat.

Márton Zsolt Krisztián, a magyar szövetség elnöke elismerését fejezte ki, mondván, a Márton ikrek soha nem látott magasságokba emelték itthon a sportágat, és példát mutattak a következetes munkából. "Százévente egy ilyen tehetség születik, mi viszont rögtön kaptunk kettőt is" – mondta a szövetség első embere.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook

