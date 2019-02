Lőrincz Viktor aranyérmes lett a Polyák-emlékversenyen

Lőrincz Viktor győzelmével zárult a kötöttfogású birkózó Magyar Nagydíj Győrben. A 87 kilogrammos magyar versenyző már az elején kétszer megpörgette ellenfelét, így a meccs hátralévő részében már csak tartania kellett előnyét. Mivel ez sikerült, Lőrincz Viktor a tavalyi év után újra a dobogó legmagasabb fokára állhatott a versenyen.

„Két héttel ezelőtt is volt egy verseny Zágrábban, ott is sikerült nyernem, a két versenyt összevetve azt kell mondanom, hogy jó úton haladok – mondta az Európa-bajnok birkózó. – Vannak előrelépések az álló és a lenti helyzetből, de vannak hiányosságok is, volt egy-két szituáció ami engem is meglepett, hogy rosszul jöttem ki belőle. Ezeket ki kell javítanunk és úgy gondolom, hogy akkor összeáll egy olyan birkózással, amit várok majd magamtól a vb-n.”

Az Eb-re készülő magyar válogatott egyébként összességében három bronz és egy aranyéremmel zárta a mini világbajnokságnak is beillő tornát, amellyel csapatban is a legjobbnak bizonyult.