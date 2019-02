Liu Shaoang súlyos kézsérülést szenvedett

2019. FEBRUÁR 1., PÉNTEK MEGSZÛNHET A JOBBIK, UGYANIS SNEIDER TAMÁS AZT NYILATKOZTA, ÖSSZEHÍVJÁK A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁT, AHOL ELDÕL A PÁRT SORSA. A LÉPÉST AZZAL INDOKOLTA, HOGY AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK MEGBÍRSÁGOLTA A JOBBIKOT, AMI ÍGY NEM TUD ÉRDEMBEN RÉSZT VENNI AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: SNEIDER TAMÁS, A RÁGALMAZÁS, A KÖZVÉLEMÉNY FÉLREVEZETÉSE HELYETT, VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT. AZ ÁSZ A JOBBIK KAMPÁNYPÉNZEINEK ELLENÕRZÉSEKOR SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT, EZÉRT 270 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A PÁRTRA. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK PÉNTEK REGGEL TALÁLKOZOTT DAVID B. CORNSTEINNEL, MAGYARORSZÁG AMERIKAI NAGYKÖVETÉVEL. TERDIK TAMÁS BUDAPESTI RENDÕRFÕKAPITÁNY: SZÁNDÉKOS GYÚJTOGATÁS MIATT ÉGETT KI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM IX. KERÜLETI RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMA. A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMI TÛZESET HÁROM FELTÉTELEZETT FIATALKORÚ ELKÖVETÕJÉT ELFOGTÁK, SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK. NYILVÁNOSAK A KÉPVISELÕI VAGYONNYILATKOZATOK. NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VAGYONNYILATKOZATÁBAN, MEGTAKARÍTÁSA 1 MILLIÓ 395 EZER FORINTRA NÕTT. 2018-BAN IS GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖK-FRAKCIÓVEZETÕJE KERESTE A LEGTÖBBET A PARLAMENTI KÉPVISELETTEL RENDELKEZÕ PÁRTOK VEZETÕI KÖZÜL. TÓTH BERTALAN MSZP-ELNÖK SZERINT NINCS MIT ÜNNEPELNI A KÖZTÁRSASÁG NAPJÁN, MERT MA MAGYARORSZÁGON NINCS KÖZTÁRSASÁG. AZ LMP MAGYARÁZATOT VÁR A FÕVÁROSTÓL ARRA, HOGYAN LEHETSÉGES, HOGY A RED BULL AIR RACE TERÜLETFOGLALÁSI ENGEDÉLY NÉLKÜL ÁRUL JEGYEKET. A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN. 1,5 MRD FT-BÓL ÉPÍTENEK ÚJ, HÁZGYÁRI ELEMEKET GYÁRTÓ ÜZEMET KÍNAI BEFEKTETÕK KENDERESEN A KÖZELJÖVÕBEN, AMI SZÁZ ÚJ MUNKAHELYET TEREMT. LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A ZSIDÓVERÉSSEL HENCEGÕ JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: 14 TELEPÜLÉSEN KEZDÕDHETNEK MEG A BÖLCSÕDEI FEJLESZTÉSEK, KÖZEL 1,5 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSSAL. MEGJELENT A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HIVATALOS KIEGÉSZÍTÉSE KÖZÖLTE AZ OKTATÁSI HIVATAL. BEFEJEZÕDÖTT A ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA, A BETEGEK VÁRHATÓAN MÁRCIUSTÓL VEHETIK IGÉNYBE A MINTEGY 2,3 MRD FT BERUHÁZÁST. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. 2018-BAN TÖBB MINT 100 EZER RÁSZORULÓT TÁMOGATOTT ÉLELMISZER-ADOMÁNYAIVAL A TESCO. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SZERINT KÉPMUTATÓ AZ EU KÍNA-POLITIKÁJA, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÖSSZEURÓPAI ÉRDEK. A MAGYAR-PORTUGÁL SPORTKAPCSOLATOKRÓL TÁRGYALT EGY MAGYAR DELEGÁCIÓ LISSZABONBAN - KÖZÖLTE A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. AZ RMDSZ ÖT POLITIKUSA NYÚJTOTTA BE HATÁRIDÕIG A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT AZÉRT, HOGY BEFUTÓHELYRE KERÜLJÖN A SZÖVETSÉG EP-JELÖLTLISTÁJÁN. A SZLOVÉN GORENJE ÚJ KÍNAI TULAJDONOSA, A HISENSE ELECTRIC HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÓ VÁLLALAT ELBOCSÁJTJA 325 ALKALMAZOTTJÁT. KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK. FELMÉRÉSEK SZERINT REKORDÜTEMÛ KÉSZLETFELHALMOZÁSBA KEZDTEK A BRIT IPARVÁLLALATOK A BREXIT KÖZELEDTÉVEL. IZRAELI LEGFÕBB ÜGYÉSZ: NINCS AKADÁLYA, HOGY MÁR AZ ÁPRILISI VÁLASZTÁSOK ELÕTT NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA DÖNTÉSÉT AZ IZRAELI KORMÁNYFÕ ELLENI BÛNVÁDI ELJÁRÁSBAN. KIKÖTÕIK MEGNYITÁSÁRA ÉS A TENGERI MENTÉSEN DOLGOZÓ MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÍTOTTÁK FEL AZ EU-T SEGÉLYSZERVEZETEK. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÓRIÁSI ELÕREHALADÁS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKON. AZ AMERIKAI SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADOTT HATÁROZATBAN BÍRÁLJA DONALD TRUMP ELNÖK DÖNTÉSÉT A SZÍRIAI ÉS AZ AFGANISZTÁNI CSAPATKIVONÁSRÓL. LEGKEVESEBB 12 EMBER MEGHALT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI ÁLLAMAIBAN A HELYENKÉNT MÍNUSZ 40 CELSIUS-FOKOS HIDEG MIATT. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. ÖSSZEOMLOTT EGY GYALOGHÍD EGY DÉL-AFRIKAI KÖZÉPISKOLÁBAN, LEGKEVESEBB HÁROM DIÁK MEGHALT. GÁZOLÁS MIATT KÉSNEK A VONATOK A SZÉKESFEHÉRVÁR-VESZPRÉM-CELLDÖMÖLK-SZOMBATHELY VONALON. SZÉNMONOXID-SZIVÁRGÁS TÖRTÉNT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, EGY FERTÕ UTCAI LAKÓÉPÜLETBEN, KETTEN MEGHALTAK. ORFK: A KÖRÖZÉSI TOPLISTA KEDDI ELINDÍTÁSA ÓTA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT A NAPI BEJELENTÉSEK SZÁMA, HÁROM EMBERT PEDIG EL IS FOGTAK. AUTÓBUSZOKAT FOSZTOGATÓ BANDÁT LEPLEZTEK LE A TISZAFÜREDI NYOMOZÓK, A LOPÁSOKKAL OKOZOTT KÁR TÖBB MILLIÓ FORINT. 6 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN. SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DROGGAL KERESKEDÕ CSOPORTOT SZÁMOLT FEL SZERDÁN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA. FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.