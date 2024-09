Liu-fivérek: Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat

A portálnak Liu Shaolin Sándor úgy fogalmazott, nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de nem egyedi példa az övék, hiszen versenytársai kivétel nélkül egyetemre járnak. – Jó lehetőségnek tűnt anno Debrecen, korábban sokat jártunk ide versenyekre és tréningezni, már akkor is jól éreztük magunkat. Éltünk a lehetőséggel, nagyon jó döntésnek bizonyult utólag. Az életben folyamatosan tanulni kell, szerencsére erre volt lehetőségünk a cívisvárosban. A tanároknak külön köszönet, nagyon rugalmasak voltak velünk – kezdte a klasszis sportoló. Liu Shaolin Sándor a jövőről is szót ejtett. – Most egy hatórás időeltolódásban élünk, de így is sikerült mindent egyeztetnünk. Amikor Debrecenben vagyunk, vannak különóráink, bejárunk az egyetemre.

A hagyományokhoz hűen idén is a Főnix Arénában rendezték a Debreceni Egyetem tanévnyitóját, amelyen ezúttal is többeknek adták át a diplomájukat. A vasárnapi eseményen Liu Shaolin Sándor, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes rövidpályás gyorskorcsolyázó és Liu Shaoang, kétszeres olimpiai-, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó vehette át diplomáját a debreceni Főnix Arénában.

