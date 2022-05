Lewis Hamilton kínos bukása: lekéste saját visszavonulását

Megosztás itt:

Négy (köztük egy sprintfutamos) hétvégén huszonnyolc pont. Ez az eddigi mérlege Lewis Hamiltonnak 2022-ben. A brit tizenöt éve tagja a Forma-1 mezőnyének, azóta egy olyan esztendő volt, amikor – a jelenlegi pontrendszer szerint – ennél kevesebb (26) ponttal rajtolt: 2009. Az összes többi évben legalább 49 pontot szerzett Hamilton az első négy versenyen. Nem csoda, hogy a brit is így nyilatkozott az imolai hétvége során:

Biztosíthatom önöket, hogy volt ennél is rosszabb autóm. A 2009-es kocsi nagyon messze volt az élmezőnytől, az volt a legrosszabb autóm az F1-ben."

Akkor egészen a Magyar Nagydíjig kellett várni, hogy akkori csapata, a McLaren-Mercedes értékelhető eredményt tudjon felmutatni, két győzelmet pedig még abban az évben is össze tudott hozni Hamilton – ahogyeddig egyetlen szezonjában sem maradt futamgyőzelem és legalább öt dobogós helyezés nélkül.Idén már most is vannak biztató jelei a csapatának, számára a gond az, hogy ezeket inkább csapattársa, George Russell tudja felmutatni. Ugyan Bahreinben és Ausztráliában is kiegyenlítettnek tűnt a két Mercedes, Szaúd-Arábia és Emilia-Romagna azt mutatta, hogy sokkal jobban érzi a W13-at a fiatalabb brit. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy mennyire jogosak Hamilton sirámai az autót illetően? Ugyanis, ami megy Russellnek, az nem megy neki. És ez egyáltalán nem biztos, hogy a csapat hibája.A nyolcszoros konstruktőri címvédőnél eddig Russell volt az, aki egyedüliként az F1-ben egyelőre csupa top 5-ös helyezést szerzett. Minden futamon.Russell Bahreinben és Imolában a negyedik, Szaúd-Arábiában az ötödik, míg Melbourne-ben a harmadik helyen végzett. Ezzel már most 49 pontnál tart, vessük ezt egybe Hamilton teljesítményével, aki Bahreinben lett harmadik, Ausztráliában negyedik, míg a szaúdi GP-n a 10, Imolában pedig a 13. helyen zárt. Ez összesen 28 pont.

Ez pedig nem lehet véletlen. Noha a csapatfőnök, Toto Wolff az imolai nagydíjat követően azonnal elnézést kért Hamiltontól a vezethetetlen autó miatt (miközben a csapattársa 4. lett), később a korábbi világbajnok csapattag, Nico Rosberg is határozottan állította,ez a pszichológiai trükk csak a motiváció fenntartása miatt kellett az osztráktól. Russell negyedik helyének fényében ugyanis nem csupán a tizenharmadik pozíció az, ami kihozható lett volna az idei Mercedesből. Így ez a bocsánatkérés elég nevetségessé vált, mert ha a két autót ugyanúgy készítette fel a Mercedes, akkor azzal Hamilton nem azért lett 13., mert a kocsi vezethetetlennek bizonyult. Hiszen ebben az esetben Russell hogyan ért volna oda a a negyedik helyre?Wolffnak erre is volt magyarázata: míg Russell tiszta pályán vezethetett, addig Hamilton DRS-vonatban kényszerült végigmenni. Ez a kifogás valóban jól hangozna, ha nem csak a 34. körben engedélyezték volna az állítható hátsó szárnyat, amikor már tizenhárom kör óta Pierre Gasly mögé volt beragadva a brit.

Az Emilia Romagna Nagydíjnak két olyan pillanata volt Hamilton számára, ami az érte rajongóknak szinte értelmezhetetlen - s lássuk be, mindenkinek az. Egyrészt miután több, mint negyven körön át loholt Gasly mögött sikertelenül, az AlphaTauri franciája (aki ugyanennyi kör alatt nem tudta megelőzni a Williamsszel(!) autózó Alexander Albont) azt nyilatkozta a futamot követően, hogy„nem volt nehéz tartani" a hétszeres világbajnokot.Másrészt pedig a táv kétharmadánál lekörözte őt az éllovas Max Verstappen, a holland szurkolóinak és édesapjának legnagyobb (kár)örömére.

Ezzel pedig vissza is tekinthetünk 2021. december 12-ére. A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj mindenki számára emlékezetes pillanatai mondhatók ugyanis a Hamilton-vergődés kezdetének. A nyolcadik címével történelmet írhatott volna a brit, ehhez képest Verstappen szerezte meg az első összetett győzelmét a drámai fináléban. Ezt követően háttérbe vonult Hamilton a (közösségi) médiától, utólagos elmondása szerint szüksége volt – érthető módon – a feje kiszellőztetésére.A visszatérése óta viszont rengeteg, nem a Forma-1-hez kötődő témában szólalt meg:édesanyja nevének felvételéről, Valentino Rossi magasztalásáról, brazil állampolgárrá válásáról, legutóbb pedig a Chelsea labdarúgócsapatának tulajdonosi körébe csatlakozásáról lehetett hallani a véleményét. Ezekkel pedig azokat a hangokat erősítette meg, miszerint ideje lenne visszavonulnia a harminchét éves angolnak. Mondhatja ő, hogy ostobák, akik ezt gondolják, de kétségtelen, hogy az elmúlt hónapokban rengeteget foglalkozik F1-en kívüli ügyekkel. Korábban sem voltak híján a megnyilvánulásai különböző dolgokban, de akkor nem kellett az autó teljesítménye miatt aggódnia. Most pedig igencsak kell. Vallja ő, hogy nagyon is motivált, elkötelezett a csapathoz és a sportághoz, deóriási pszichológiai terhet hordoz magával, amit az elmúlt tizenöt évben egyszer sem kellett átélnie.

A sportvilágban számos olyan klasszist találunk, aki a csúcson fejezte be a karrierjét. Ilyen volt az ökölvívó Rocky Marciano, az úszó Mark Spitz, a teniszező Pete Sampras, az F1-ből pedig Nico Rosberg zárta le tökéletes időpontban a pályafutását. Azonban akadnak bőven olyanok is, akik már túl voltak a zeniten, és sokat veszítettek dicsőségükből, mire végül szögre akasztották a felszerelésüket.Példának az amerikaifutball-játékosok közül Brett Favre és Jerry Rice, vagy a jégkorongozó Chris Chelios tökéletes, de a Forma-1 közelmúltjából is van két egyértelmű válasz erre a kérdésre: Michael Schumacher és Kimi Räikkönen.Mind olyanok, akik „csakazértis" megtoldották sportéveiket néhány esztendővel, azonban sikerben akkor már jóval kisebb mértékben volt részük.

Lewis Hamilton jelenleg 37 éves, és 2023 végéig szól a szerződése a Mercedesnél. Nem csak a hőskorból akadnak példák, hogy ezen életkor felett is lehet komoly eredményeket elérni a sportágban, hiszen Nigel Mansell és Alain Prost is elmúlt már 38, amikor (Prost esetében negyedszer, Mansell pedig első és egyetlen alkalommal) világbajnokok lettek, a még közelebbi múltban pedig Michael Schumachert és Fernando Alonsót is láthattuk a dobogón a negyedik ikszben járva. Szép dolog, hogy saját elmondása szerint Hamiltonnak is hasonló céljai vannak, az eltökéltségére nem lehet panasz. Ha viszont nem tud változtatni, akkor ő is könnyedén a dicstelenül visszavonuló világsztárok közé tartozhat majd.

Fotó: NURPHOTO VIA AFP/ALESSIO MORGESE/NURPHOTO/ALESSIO MORGESE