Lévai Zoltán Eb-bronzérmes

A BHSE 27 éves versenyzője pénteken az azeriek 2020-as Eb-győztese, Sanan Suleyman, majd a korábbi Eb-ezüstérmes Iuri Lomadze legyőzésével jutott elődöntőbe, ott viszont nagy csatában, 1-1-gyel, riválisa később szerzett pontja miatt kikapott a szerbiai Nemes Viktortól.

A harmadik helyért szombaton este a moldovai Alexandrin Gutuval kellett volna megküzdenie, de riválisa sérülés miatt nem állt ki a meccsre.

"Én szívesen birkóztam volna vele, de persze meg is könnyebbültem, hogy így alakult. Egy órával a meccs előtt tudtam meg, hogy sérült, egész nap úgy készültem, hogy birkózom ma. Persze azért bemelegítettem, mert láttunk már olyat máskor, hogy valaki, éppen egy moldovai egyébként, így tréfálta meg az ellenfelét" - nyilatkozta az MTI-nek Lévai Zoltán, aki azt is elmondta, hogy már pénteken sikerült túltennie magát az elveszített elődöntőn. - "Egy órával utána túlvoltam rajta. Akkor nagyon megviselt, mert igazságtalannak éreztem és azt nehezen viselem, de tanultam belőle. Egyszerűen legközelebb sokkal jobbnak kell lennem nála. Az az igazság, hogy változtatnom is kell majd, mert Nemes Viktorral nagyon hasonló a stílusunk, mindketten tesszük a kart, ami kioltja egymást. Még egyébként erőben is kell fejlődnöm, ezt éreztem, ebben azért benne van a korábbi hosszú kihagyásom is." - mondta a sportoló.

A 2020-ban Eb-második Lévai Zoltán 2021-ben szívizomgyulladást kapott és hosszú hónapokat kellett kihagynia, azt követően viszont jól sikerült a visszatérése és a tavalyi, belgrádi világbajnokságon ezüstérmet nyert.

A BHSE klasszisa a magyar küldöttség ötödik érmét szerezte meg a horvát fővárosban. Korábban a nőknél Bognár Erika (55 kg) és Orsós Sztálvira (53 kg) második, a szabadfogásúaknál Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg) és Ligeti Dániel (125 kg) harmadik lett.

Szombaton még Takács István a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájának döntőjében lép szőnyegre.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor