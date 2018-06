Leekens nem érez eredménykényszert

Két meccs, két vereség - így kezdett a belga Georges Leekens a magyar válogatott kispadján márciusban. Előbb Kazahsztán, majd Skócia is győztesen mehetett haza Budapestről. Júniusban újabb két meccs vár a válogatottra: szerdán Fehéroroszországban, szombaton pedig hazai pályán játszik a csapat felkészülési mérkőzést Ausztrália ellen.

„Jó, az első meccsen rosszul játszottunk, de a másodikon már jobban. Remélem ez így fog folytatódni, de arra a két meccsre szükség volt, hogy lássam, amit látnom kellett. A meccsek után pedig továbbra is bízok nemcsak magamban, hanem abban is, hogy tovább fejlődünk. De ez egy hosszú folyamat, lépésről lépésre kell megtennünk, és ahogy a bemutatkozásomkor is mondtam: én nem vagyok varázsló” - mondta a szövetségi kapitány, aki nem érez eredménykényszert a két vesztes meccs után sem

„Néha jobb az, ha egy meccsen a játékosok nagy nyomás alatt is erősek maradnak, még akkor is, ha végül nem sikerül nyernünk. És én azt hiszem, ezen a téren a játékosaim mindent megtesznek. Nagyon motiváltak, még ha néha hibáznak is, de hát mindenki hibázik néha. Például ha megnézzük Ausztráliát: most kezdjünk el félni tőlük? A múlt héten 4-0-ra győzték le Csehországot. Nem, ez egy jó teszt lesz!” – jelentette ki Leekens.

A kapitány sok fiatal játékost is meghívott a keretbe. Második alkalommal készül a válogatottal az Ausztriában légióskodó 17 éves Szoboszlai Dominik. „Ha nem fogom megkapni a lehetőséget akkor sem leszek elkeseredve, hiszen van még idő. De ha megkapom a lehetőséget, akkor élni fogok vele és megmutatom, hogy nekem is helyem lehet ebben a csapatban” – mondta a Red Bull Salzburg labdarúgója.

A válogatott nagy visszatérője lehet az előző idényt a hongkongi bajnokságban töltő Vadócz Krisztián. Ő csaknem hét év után kapott újra meghívót a keretbe. „Az első gondolatom az volt, hogy végre! Hiszen rengeteg idő telt el, mióta itt járhattam és hát nyilván minden egyes kerethirdetéskor kicsit csalódottan éli meg az ember, hogy ha nincs benne a keretben” – mondta a labdarúgó.

A fehéroroszok és az ausztrálok elleni meccsen a szeptemberben induló Nemzetek Ligájára készül a magyar válogatott. Az új sorozatban Magyarország Finnországgal, Görögországgal és Észtországgal küzdhet meg a 2020-as EB részvételért, amelynek egyik helyszíne Budapest lesz.