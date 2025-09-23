Lecsapott az MLSZ – ezek a klubok nyúlhatnak a zsebükbe renitens szurkolóik miatt

Megosztás itt:

A harmadosztályú Tatabánya és az NB I-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették.

Az NB II-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.

