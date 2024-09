Leclerc nyerte a Ferrari hazai versenyét

A 15. körben a McLaren kerékcserére hívta Norrist, aki nagy igyekezetében a boxutca bejáratánál rosszul fékezett és egy reklámtáblát is eltalált az autójával. Két körrel később Piastri és Leclerc is friss abroncsokat kapott, utóbbi pedig csak Norris mögé tért vissza a pályára.

Közvetlenül a rajt után Norris az élen tudott maradni, ám a következő lehetőségnél a mellőle rajtoló Piastri megelőzte. A brit ráadásul a csata közben hibázott, autója megcsúszott, ezt kihasználva Leclerc is lehagyta őt. A harmadik helyről induló George Russell (Mercedes) az első kanyar féktávját elrontotta, több pozíciót is veszített, miközben a hetedik kockából startoló Verstappen az első kör végéig hatodiknak jött fel.

