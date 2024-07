Lando Norris arról, hogy átadta az első helyet Piastrinak

"Természetesen az élen haladva sok minden átfut a fejeden, ebben a sportágban néha önzőnek kell lenned és magadra kell gondolnod, de ugyanakkor csapatjátékos is vagy. A múltban sokszor ő támogatott engem, én pedig így is hiszek abban, hogy még van esélyem megszerezni a világbajnoki címet, megfordítható az a különbség, ami köztem és Max között van" - utalt a mclarenes pilóta a címvédő Verstappen 76 pontos előnyére a vb-pontversenyben.

