Labdarúgó NB I – Pontosztozkodás Debrecenben

A hazai csapat ezzel pontszámban utolérte a vasárnap pályára lépő, harmadik helyezett Paksot, a tizedik pozíciót elfoglaló fővárosi együttes pedig két ponttal előzi meg az ugyancsak vasárnap játszó, 11. MOL Fehérvárt.

Az első félidőt komoly debreceni mezőnyfölény jellemezte, de a hazaiak – akik az öt sárga lap miatt eltiltott csapatkapitányuk, Dzsudzsák Balázs nélkül játszottak – kevés helyzetet alakítottak ki. A 7. percben Dorian Babunski előtt adódott gólszerzési lehetőség, Szappanos azonban védte a lövését, majd a 32.-ben ugyanő pöckölte fölé a labdát közelről, szorongatott helyzetben. A Honvéd pontatlanul vezette szórványos támadásait, ritkán jutott át a debreceni térfélre, de igazából nem is erőltette az előrejutást. Védekezésben 5-4-1-es formációt vett föl, elsősorban arra törekedett, hogy ne kapjon gólt.

A második félidő hasonló forgatókönyv szerint alakult, azzal a különbséggel, hogy a Honvéd ellentámadásai már sokkal veszélyesebbek voltak, Kerezsi akár meg is szerezhette volna a vezetést a fővárosi csapatnak, amikor az 59. percben középen kilépve kapásból lőtte kapura a jobbról érkező labdát. A továbbiakban akadt helyzet mindkét oldalon, Szécsi még a 94. perc végén is bevehette volna a Honvéd kapuját egy szabadrúgást követő csúsztatással, de gól nem esett az összességében így is mozgalmas mérkőzésen.

A borítókép illusztráció (Shutterstock).