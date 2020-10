Labdarúgó NB I: Két BL-meccs között az Újpest vár a Ferencvárosra

2066 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 54 278 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 beteg, így az elhunytak száma 1352 főre emelkedett, 15 655-en pedig már meggyógyultak. Orbán Viktor miniszterelnök Wittner Mária 56-os szabadságharcossal emlékezett meg az 1956-os forradalom 64. évfordulójáról. Katonai tiszteletadással Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján. Az 1956-os forradalom öröksége arra emlékeztet, hogy a nemzeti önbecsülés, a szabadság iránti vágy és az igazságérzet még a legnehezebb időkben is emberfeletti erőt és elszántságot ad a magyaroknak - írta a KDNP frakcióvezetője közleményében. 2006-ban az Európai Unióban eltussolták, ami Magyarországon történt - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádióban. Hidvéghi Balázs hozzátette, most a legapróbb ügyekből is európai parlamenti határozat születik és eljárás indul. Varju László szerint 2006-ban a Gyurcsány kormány idején, demokrácia volt és nyugodtan lehetett tüntetni, ma pedig erre nincsen lehetőség. A DK-s politikust a 2006-os brutális rendőri túlkapásokról kérdezte a Hír TV Informátor című oknyomozó műsora. Világszerte, de főleg Európában gyorsul a járvány terjedése - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a második hullámban jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma is, a járvány felfutó szakaszban van. A legrosszabb forgatókönyvre is felkészült az egészségügy - jelentette ki a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra közölte: akár 400 ezer fertőzött esetén is rendelkezésre fog állni elegendő ágy, szakember és eszköz. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint kötelező lesz a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken, sportrendezvényeken - az október 23-ai eseményeken már maszkban kell lenni. Jelenleg a távolságtartás és a maszkhordás az alapvető védekezési eszköz a koronavírus-fertőzéssel szemben - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Szlávik János szerint hatalmas járványról lehet beszélni, amely nem csendesedik, Magyarországon is emelkedik a fertőzések és halálesetek száma. Az influenza elleni védőoltás nem gyengíti, hanem erősíti az immunrendszert - hangsúlyozta Kacskovics Imre Magyarország élőben című műsorunkban. Az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője közölte: a védőoltásokról azt is el lehet mondani, hogy segítik az általános immunválasz képességeket. Kölcsönös fenyegetőzésük ellenére egyelőre sem Hadházy Ákos, sem Bíró László nem jelentette fel a másikat az ellenzéki jelölt korrupciógyanús ügyével kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet. Jogellenesnek találta a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkját elsőfokú végzésében a Fővárosi Törvényszék - közölte a Színház és Filmművészetért Alapítvány, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem újonnan kinevezett vezetése. Hétfőn új képzési támogatási rendszer indul a Magyarországon fejlesztéseket, beruházásokat megvalósító vállalatoknak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett a fenntarthatóság, a zöldgazdaság kiépítése mellett, és arra biztatja a vállalkozásokat, hogy minél többen csatlakozzanak a november utolsó hetében megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Héthez. A járványhelyzet miatt új formában tartották csütörtökön a londoni megemlékezéseket az október 23-i magyar nemzeti ünnepről. Lengyelország és Magyarország a végsőkig el fog menni annak érdekében, hogy egyiküket se zsarolhassák az uniós források felhasználása során - mondta Szijjártó Péter Varsóban, miután tárgyalt Zbigniew Rau lengyel hivatali kollégájával. A külgazdasági és külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy Varsót és Budapestet zsarolással megpróbálják rávenni arra, hogy akár migrációs politikájukat, akár más politikájukat megváltoztassák. A jogállamiság élharcosai nem az európai értékeket védik, hanem politikai megfontolások vezérlik őket - írta Kovács Zoltán államtitkár az európai uniós ügyekkel foglalkozó Euractiv internetes portálon megjelent véleménycikkében. A szlovén kormány azt kéri a parlamenttől, hogy aktiválja a védelmi törvény 37. cikkét, amely szerint a hadsereg bevethető lenne a határok védelmében ugyanolyan jogkörökkel, mint a rendőrség. A világon már 41,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt éjféltől két hétre vesztegzár alá helyezik a romániai Kolozs megye két emblematikus magyar települését, a néphagyományairól híres Széket és Tordaszentlászlót. Ausztriában az elmúlt 24 órában 2435 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. A mintegy 2 millió lakosú Szlovéniában egy nap alatt 1663-mal nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Tovább nőtt a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, az illetékesek szerint november és március között várható a fertőzöttek, a betegek és a halottak számának tetőzése. Célegyenesbe érkezett egy vakcina fejlesztése Németországban, így már az idén elkezdődhet a lakosság oltása az új típusú koronavírus ellen - jelentette a hírportálján a Bild című német lap. Karantén alá helyezett bevándorlók túszul ejtették a tábor dolgozóit egy római migránsközpontban a karanténintézkedések miatt. A franciák több mint kétharmadát érinti szombattól az éjszakai kijárási korlátozás, amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére a kormány az ország száz megyéjéből 54-re terjeszt ki. Lombardia tartományban már életbe lépett, Campania és Lazio tartományban ma lép életbe a koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom, amely húszmillió olaszt érint, mások mellett Milánó, Róma és Nápoly városát november közepéig. Tizenegy embert őrizetbe vettek az ír rendőrök Dublinban, mert a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében elrendelt korlátozások ellen tiltakoztak. Donald Trump amerikai elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden volt alelnök lényeges kérdésekről és higgadtan vitázott az utolsó elnökjelölti vitán. Joe Biden az elnökjelölti vitában azt ígérte, hogy amennyiben megválasztják, elnökként állampolgárságot ad 11 millió illegális bevándorlónak. Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje azt ígérte a Donald Trump elnökkel tartott utolsó elnökjelölti vitán a Tennessee államban kévő Nashville-ben, hogy ő majd véget vet a járványnak. Donald Trump amerikai elnök még adásba kerülés előtt nyilvánosságra hozott egy tévéinterjút, azt állítva, hogy a riporter nem volt korrekt vele. A NATO védelmi és kommunikációs feladatokat szolgáló űrközpontot épít ki Németországban, hogy ellensúlyozza Kína és Oroszország világűrbe telepített, biztonsági és gazdasági fenyegetést magában foglaló műholdas rendszereit - közölte a NATO főtitkára. Elsöprő győzelmet aratott a hivatalban lévő Alpha Condé elnök a guineai elnökválasztáson a hivatalos eredmények szerint. A Hegyi-Karabahban folytatódó összecsapásokról számolt be az azeri védelmi minisztérium. Pokolgépes merénylet végzett Sejk Mohammed Adnán al-Afjúnival, a szíriai Damaszkusz tartomány szunnita főmuftijával. Kínának fel kell gyorsítania katonai modernizációját, hogy mielőbb világszínvonalra fejleszthesse hadseregét - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök. Büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség a Vas megyei gyöngyösfalui kalandparkban történt halálos baleset körülményeit - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Harmincnyolc tő indiai kendert, nyolckilónyi betakarított növényt és más kábítószereket találtak a rendőrök egy szentesi férfi ingatlanjain - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a vasúti közlekedési rend ma és a hétvégén. Pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos teljes vonalán október 24. és 31. között, mert négy útátjáróban pályafelújítási munkákat végeznek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Meskov Breszt (fehérorosz) - MOL-Pick Szeged 26:24 Elmarad a Győri Audi ETO KC hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzése, mert az elutazás előtti PCR-tesztelésen a delegáció egyik tagja pozitív mintát adott. Férfi kézilabda NB I: Csurgói KK - Balatonfüredi KSE 27:27 Jégkorong Erste Liga: UTE - Dunaújvárosi Acélbikák 3:4 szétlövés után Női röplabda Extraliga: Újpesti TE - 1. MCM-Diamant Kaposvár 1:3 A szurkolók elkapkodták a Ferencváros labdarúgócsapatának három hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésére szóló bérleteket, így már csak a kétmeccses, a Juventus és a Barcelona elleni találkozókra érvényes bérletekre lehet pályázni.