La Gazzetta: „Attila lerohanja Franciaországot”

„Attila lerohanja Franciaországot, és az 1600 évvel ezelőtti eredetihez hasonlóan csak nagy nehezen sikerül visszaverni” – ezzel a kis történelmi kitekintéssel tiszteleg Fiola Attila és a magyar csapat teljesítménye előtt Olaszország legnagyobb napilapjának internetes portálja. Az olasz újságírók szerint Fiola fél órára Európa leghíresebb személye lett, és csak Griezmann gólja akadályozta meg, hogy megszülessen az Eb eddigi legnagyobb meglepetése. A portál kiemelte, hogy a Puskás Arénába kilátogató 5700 francia szurkoló eltűnt az 57 ezer magyar között. A magyar csapattal kapcsolatban pedig kijelentette, hogy a mérkőzés ráerősített arra a benyomásra, amit a magyar csapat az elejétől sugárzott magáról: technikai szempontból limitált képességekkel, de szinte háromszoros energiával lépnek pályára a játékosok.

L’Équipe

11 Eb mérkőzés után először volt félidei hátrányban a francia válogatott. Ezzel a kis érdekességgel fűszerezte elemzését a L’Équipe internetes portálja. A legnagyobb francia sajtóorgánum főleg saját játékosainak teljesítményével foglalkozott, amely szintén felhívta a figyelmet arra, hogy bár a magyarok elleni meccs tűnt előzetesen a legkönnyebben nyerhetőnek, a Puskás Aréna lelátóin szurkoló meggypiros tömeggel a háta mögött Magyarország képes volt meglepetést szerezni. A francia csapat oldaláról egyfelől a rossz hatékonyságú helyzetkihasználást, másfelől a Pavard – Varane duó védekezés béli hiányait emelték ki, míg a magyar csapatból a baloldalon, Fiola és Sallai veszélyes játékára hívták fel a figyelmet.

Kicker

Szenvedélyes magyar játékról és őrületes szurkolótáborról ír a magyar-francia mérkőzés kapcsán a Kicker online oldala. A német orgánum szerint a magyarok harapós kedvvel, energikus támadással még nyomás alá is tudták helyezni időnként a francia kaput, és meglepetésszerűnek, de megérdemeltnek nevezte a döntetlent. A portál kiemelte, hogy a magyar válogatottnak továbbra is szüksége van a győzelemre szerdán, hogy életben maradjanak nyolcaddöntős álmai.

Daily Mail

A modernkori magyar futballtörténelem egyik legnagyobb eredményének nevezi a világbajnok elleni döntetlent a Daily Mail online portálja. Az oldal írói részletesen beszámoltak a stadionban uralkodó fergeteges hangulatról, a gól utáni felszabadult ünneplésről – többek között egy örömmámorban pályára repülő WC-papír gurigát is említenek… A brit orgánum szerint az arénában keltett hangzavar akár az UEFA döntéshozókig is elhallatszódhat, és már most meggyőzheti őket arról, hogy a döntőket is áthelyezzék Budapestre. „Franciaország megmentett egy pontot, és a kiesés nem valós veszély, de a legyőzhetetlenség mítoszán a magyar csapat csorbát ejtett” – zárja a tudósítását a portál.

