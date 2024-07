Kuttor-Bragmayer Zsanett a 26. triatlonban

Az átmenetet után Duffy mögött szétszakadt a mezőny, a bermudai klasszist egy négyfős boly vette elsőként üldözőbe, Kuttor-Bragmayer pedig hat riválisával együtt kezdte meg a 40 kilométert. Az első két körben Kuttor-Bragmayerék csoportja ment a legjobb tempóban és előbb Duffy üldözőit érték utol, majd az éllovast is, azonban az élboly nem 15 fősre nőtt, mivel a versenyt megelőző eső miatt felázott úton többen is elestek. A táv nagy részét kilencen tekerték le együtt, miközben a nagy üldözőboly másfélről előbb egy percre csökkentette hátrányát, a 40. kilométerre viszont Kuttot-Bragmayeréknek sikerült visszaállítaniuk a különbséget.

Aztán a játékok nyitánya előtt nem sokkal sikerült úszásra alkalmas állapotba hozni a Szajnát, melyben Anne Hidalgo, Párizs polgármestere is úszott. Az elmúlt hetekben a szakemberek a vízminőséggel kapcsolatban sokszor elmondták, hogy az esőzés nagyon rosszat tesz a víznek, mert belemossa a folyóba a szennyező anyagokat. Pénteken este pedig eleredt az eső a francia a fővárosban, szombat késő délutánig meg sem állt és a vízgyűjtő területeken is sok csapadék hullott. A versenyzők így nem edzhettek a folyóban, kedd hajnalban pedig el kellett halasztani a férfiak viadalát szerdára, a női verseny utánra.

Your browser does not support the video tag.