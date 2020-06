Kulcsár Krisztián a MOB egyedüli elnökjelöltje

Mindössze 10 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4027 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy 37 éves férfi elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma 1121 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 344 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. A világ egyik legjobb lélegeztetőgépét gyártják Vácon - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán. Katonák nélkül nem ment volna a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon sem, a honvédség és tartalékosai jelentős részt vállaltak a feladatokból - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a Korózs-féle videó miatt, ami egy magát mentősnek kiadó nővel készült a kórházkiürítések áldozatairól. A DK szerint is probléma van a Korózs Lajos videójában szereplő nővel. A párt egészségpolitikusa az ATV-n kijelentette: Németh Athina néven senki sem szerepelt a nyilvántartásban, sem ápolóként, sem mentőápolóként, sem mentőstisztként. Súlyos mulasztások történhettek a Pesti úti idős otthonban - írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolójában kifejti: A fővárosi önkormányzat által üzemeltetett otthon és az orvosi ellátást végző Házidoktor 17 Kft közötti szerződés szerint az orvosoknak rendszeresen ellenőrizniük kellett volna a bentlakók állapotát. Karácsony Gergely főpolgármester késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását és jelentősen meghosszabbítja a hídlezárás idejét, de a kormány segíti a megoldást - mondta Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Magyarország 2021-es költségvetése a gazdaságvédelem költségvetése - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A jövő évi büdzsé fókuszában a koronavírus-járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása áll - mondta Bánki Erik, a Fidesz vezérszónoka. Minden kiadási tételen több forrás szerepel 2021-ben, így családpolitikára, oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra és a közszféra béremeléseire is magasabb összeg jut jövőre - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka. A 2021-es költségvetés iránytűként szolgálhat a teljes magyar gazdaság újraindításához - közölte Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Elérték céljukat a koronavírus-járvány miatt hozott gazdaságvédelmi intézkedések, sikerült velük minimalizálni a károkat - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A gyors és összehangolt kormányzati intézkedéseknek köszönhetően májusban újraindult a 2020-as turisztikai szezon belföldön, és az eddigi adatok alapján az éves belföldi forgalom meghaladhatja a korábbi évekét - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az erőszak elleni zéró tolerancia jegyében az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adta át Kozma Imrének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az illegális migráció megállítható, ha megvan hozzá a nemzetállami és Európai Uniós akarat – hangsúlyozta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nagy többséggel elutasította a román képviselőház a Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyar közösség ünnepévé nyilvánította volna. Az utóbbi évszázad békeidőkben mért legerősebb visszaesését szenvedi el idén a világgazdaság a koronavírus-járvány következtében, mielőtt jövőre újra növekedési pályára áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet előrejelzése szerint. Lengyelország szombattól megnyitja határait az Európai Unió tagállamai számára, június 16-tól pedig a nemzetközi légiforgalom is lehetséges lesz a lengyel légtérben - közölte Mateusz Morawiecki miniszterelnök. Világszerte 7 238 768 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 411 279, a gyógyultaké pedig 3 371 823 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában ismét kiugróan magas napi növekedést jegyeztek fel a koronavírusos fertőzöttek számában, egy nap alatt 525 új esetet regisztráltak, így az azonosított megbetegedettek létszáma 28 381. Olaszországban az aktív fertőzöttek száma 33 ezer alá csökkent, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 34 ezret. A francia kormány július 10-e után nem kívánja meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatti egészségügyi rendkívüli állapotot, miután az egészségügyi helyzet jelenleg kedvező irányban változik - jelezte a miniszterelnöki hivatal. Dániában nem erősödött a koronavírus-járvány azután, hogy könnyítettek május elején a terjedést fékező korlátozásokon - adta hírül a dán egészségügyi hatóság. Civil önkénteseket is elkezdett felkészíteni a Covid-19 elleni vakcina klinikai tesztelésére az orosz hadsereg - közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A Nemzeti Gárda tartalékosai koronavírussal fertőződtek meg Washingtonban a rendőri erőszak elleni tüntetéseken - jelentette be közleményében Brooke Davis ezredes, a Nemzeti Gárda fővárosi irodájának szóvivője. A Boko Haram terrorista szervezet tagjai meggyilkoltak 69 embert a Nigéria északi részén fekvő Borno államban. Heiko Maas német külügyminiszter aggodalmát fejezte ki izraeli kollégájával tartott jeruzsálemi találkozóján Ciszjordánia részleges annektálása miatt, amelyet Izrael júliusra tervez. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár egyetértett abban, hogy nem történt haladás az ukrajnai rendezés ügyében 2015-ben megkötött második minszki megállapodás végrehajtása terén - közölte a Kreml sajtószolgálata. Terrortámadást sikerült megakadályozni a Krím székvárosának számító Szimferopol piacán, a merénylet előkészítésével vádolt öt orosz állampolgárt őrizetbe vették - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Pénteken újra megnyílhat a magyar és a horvát határ, így már nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Horvátországba utaznak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Összeütközött két autó az 5-ös úton az M0-ás lehajtónál, a balesetben heten megsérültek - a balesetet egy illegális bevándorlókat szállító autó sofőrje okozta. Négy marihuánaültetvényt számoltak fel a rendőrök Pest megyében és Budapesten - írja a police.hu. Halálra gázolt egy embert a Piliscsabára tartó vonat az újpesti vasúti összekötő hídon. Átszakította a szalagkorlátot egy kisteherautó az M3-as autópálya fővárosból kivezető szakaszán, Bag térségében. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Mezőkövesd Zsóry FC 1:1; Újpest FC - Debreceni VSC 3:1; Budapest Honvéd FC - MOL Fehérvár FC 1:1 A Mezőkövesdi KC vezetősége bejelentette, hogy a csapat nem indul a férfi kézilabda NB I következő idényében. Két fiatal játékos, Fekete Gergő és Vigvári Vendel leigazolásával véglegessé vált a magyar bajnok és kupa-, valamint Bajnokok Ligája-győztes FTC-Teleom Waterpolo férfi vízilabdacsapatának 2020/21-es kerete. A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Egis Körmend az amerikai Jagan Mosely személyében leigazolta első idegenlégiósát a soron következő szezonra.