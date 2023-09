Közel volt az újabb bravúr a magyar válogatott számára

Megosztás itt:

A világranglistás helyezések sok mindent elárultak az esélyekről, amíg ugyanis a rivális mindhárom asztalhoz lépő játékosa az első negyvenben van a nemzetközi szövetség rangsorában, addig a magyarok legjobbja, Majoros Bence a 115. Ezzel együtt - ahogy Muskó Péter szövetség kapitány előrevetítette - a magyar együttes az angolok nyolcaddöntős búcsúztatása után az újabb bravúr reményében vette fel a harcot a hazaiakkal.

Majoros szoros szetteket vívott a 21 éves, két éve világbajnoki ezüstérmes Truls Möregardh-dal, de végül nem sikerült játszmát nyernie, pedig a harmadik felvonásban nagyon közel állt hozzá, ugyanis 10-6-ra vezetett. A közönség által űzött-hajtott rivális innen fordított.

Szudi Ádám (275.) ellenfele Kristian Karlsson (37.) volt, de ő sem feltett kézzel állt az asztalhoz, olyannyira, hogy az első szettet sikerült besöpörnie, az elvesztett második után pedig a harmadik is az övé lett. A balkezes Karlsson azonban ismét egyenlített, így jöhetett a döntő játszma, amelyben Szudi végig vezetett, végül az első meccslabdáját értékesítve kiegyenlítette a párharcot.

Lakatos Tamás (321.) eddig mindhárom mérkőzését megnyerte az Eb-n a hármas pozícióban, ez a remek sorozat Anton Källberg (21.) ellen sem szakadt meg. A klasszis svéd ugyan mindent megpróbált, a negyedik szettben még a labdát is kicseréltette látszólag indokoltatlanul, de a magyar játékost ő sem tudta megállítani. Lakatos a második meccslabdáját értékesítve megint 3-1-re nyert, így a magyar válogatott karnyújtásnyira került az éremszerzéstől.

Következett Möregardh és Szudi, s a svéd asztaliteniszező a második szettet leszámítva bizonyította, miért is jegyzik a világ legjobbjai között, 3-1-es győzelme pedig azt jelentette, hogy az ötödik meccs dönt a továbbjutásról.

Hazai közönség előtt Karlssonon volt a nagyobb nyomás, Majoros pedig kihasználta ezt. Remekül szervált, felszabadultan játszott, többször is elnémította a szurkolókat. Miután megnyerte az első játszmát, 4-8-ról a másodikat is megfordította, így már csak egy szettre volt az elődöntő. Ekkor azonban jött a fordulat, az ellenfél egyre jobban belelendült, előbb szépített, majd egyenlített, a döntő játszmában pedig már nála volt a lélektani előny. Ezzel együtt Majoros tartotta vele a lépést, sőt, 6-6 után 9-6-ra ellépett, majd 10-8-nál két meccslabdához jutott. Mindkettő elment, de 11-10-nél jött az újabb esély, amely ismét kihasználatlan maradt. A svédek 12-11-nél jutottak először mérkőzéslabdához, Karlsson pedig ki is használta ezt talpra ugrasztva a Malmö Aréna közönségét, egyben szertefoszlatva az éremről szőtt magyar álmokat.

A svédországi viadalra a kontinens 24-24 legjobb együttese jutott ki, mindkét nemnél nyolc háromcsapatos csoportot alakítottak ki, ezekből az első két-két gárda lépett tovább az egyenes kieséses szakaszba, a 16 közé.

A magyar válogatott a csoportjában a portugáloktól kikapott, a görögöket pedig legyőzte, majd a nyolcaddöntőben meglepetésre megverte az angolokat is nagy csatában, 3-2-re.

A vasárnapig tartó torna a jövő februári, dél-koreai csapat vb-re kvalifikáló kontinentális verseny: a negyeddöntősök - így a magyar férfiak is - automatikusan kijutottak, további négy hely pedig azoknak a nyolcaddöntős csapatoknak jut, amelyek a legjobb pozíciót foglalják majd el az októberi világranglistán.

A malmői Eb győztese kvótát szerez a párizsi olimpiára.

A magyar női válogatott a nyolcaddöntőben esett ki, legyőzője, a szlovák együttes a negyeddöntőben búcsúzott a franciákkal szemben.

Eredmények:

negyeddöntő:

férfiak:

Svédország-Magyarország 3-2

---------------------------

Truls Möregardh-Majoros Bence 3-0 (9, 8, 10)

Kristian Karlsson-Szudi Ádám 2-3 (-6, 7, -10, 7, -5)

Anton Källberg-Lakatos Tamás 1-3 (5, -11, -11, -10)

Möregardh-Szudi 3-1 (8, -11, 3, 4)

Karlsson-Majoros 3-2 (-8, -9, 3, 6, 11)

Németország-Horvátország 3-2

Franciaország-Belgium 3-1

Portugália-Dánia 3-2

Az elődöntőben: Németország-Portugália, Franciaország-Svédország

nők:

Németország-Olaszország 3-0

Portugália-Svédország 3-1

Franciaország-Szlovákia 3-1

Románia-Spanyolország 3-2

Az elődöntőben: Németország-Portugália, Franciaország-Románia

