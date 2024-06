Kovács István sípszavára indul a számunkra sorsdöntő mérkőzés

A törököknek ugyan jó lenne az "iksz", de Vincenzo Montella szövetségi kapitány a győzelem reményében küldi pályára csapatát. A jó kezdést (3-1 Georgia ellen) követően jött a portugálok elleni 0-3, így az olasz szakvezetőnek meg kell találnia a stabil pontokat az együttesében. Abdülkerim Bardakci sárga lapok miatt nem játszhat, míg Samet Akaydin és Irfan Can Kahveci sérüléssel bajlódik, az ő játékuk kérdéses. A 19 éves Arda Güler, a Real Madrid játékosa ugyan az első összecsapáson betalált, mégsem volt vele maradéktalanul elégedett Montella, így aztán a tehetség csak csere volt a portugálok ellen, de most minden bizonnyal újra kezdő lesz.

A biztos csoportelsőség mellett a portugálok nagy gondja a pályák biztonsága, mert az Eb-n már több szurkoló is befutott a gyepre, hogy Cristiano Ronaldóval fényképezkedhessen, és közülük többen oda is fértek a kiválósághoz, miközben a biztonságiak tehetetlenek voltak.

Your browser does not support the video tag.