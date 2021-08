Kosárlabdázó robot az Olimpia új sztárja

Kovács Zoltán: Magyarországon a gyermeknevelés kizárólagos joga a szülőt illeti, ebben az ügyben senki másnak nincs keresnivalója – Kossuth rádió. Augusztustól tíz újabb egyetem csatlakozik a modellváltó intézményekhez - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több mint 4,9 milliárd forinttal támogatja a Balatoni Bringakör fejlesztését az ITM. Liszt Ferenc nevét veszik fel a magyar kulturális intézetek – jelentette a Külügyminisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Elkezdődött a harmadik oltási kampány és a 60 év felettiek tájékoztató akciója. A koronavírus-fertőzöttek száma 197,8 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Lejárt a szövetségi kilakoltatási tilalom az Egyesült Államokban, milliók kerülhetnek utcára. Tiszteletbeli védnökséget vállalt a lengyel Pride felvonuláson a krakkói polgármester. Közel hatezer alkalommal követtek el szexuális erőszakot migránsok Németországban 2020-ban - erről számolt be a német Bild című napilap. Jordánia biztonsági megfontolásokból ismét lezárta legnagyobb határátkelőjét Szíriával. Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy cáfolata ellenére Irán hajtotta végre csütörtökön a két emberéletet követelő támadást az izraeli működtetésű teherhajó ellen Omán térségében. Haszan Róháni távozó iráni elnök elismerte nyilvánosan is, hogy kormánya az ő nyolc évig tartó hivatali idejében időnként „nem mondta el a teljes igazságot” a népnek. Rakétatámadás érte az afganisztáni Kandahár repülőterét. A török hatóságok őrizetbe vettek egy embert, akit erdőtüzet okozó gyújtogatással gyanúsítanak. A törökországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma közben hatra emelkedett. Veszélyes növénynek minősítené a levendulát egy uniós rendelet - számol be az FR24 francia hírportál. Egy ezeréves olajfa megmentéséért küzdenek a szakértők Szardínia nyugati részén. Kihalás fenyegette szumátrai tigrisek fertőződtek meg koronavírussal az indonéz főváros állatkertjében, de az állatok várhatóan felépülnek a betegségből. Harmincnégy helyszínnel bővült a világörökségi lista a fucsoui UNESCO-tanácskozáson. A ma élő nemzedékek feladata a történelmi emlékek ápolása - jelentette ki Gulyás Gergely a megújult Fejér megyei Nádasdy-kastély átadóján. Elsőbálozók lettek a balatonfüredi Anna-bál szépei. A balatonfüredi Horváth Esztert választották a 196. Anna-bál szépének szombat éjjel Balatonfüreden. Az első udvarhölgy a diósdi Nánási Dorottya, a második udvarhölgy pedig a szegedi Hadfi Zita lett. A balatoni utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében újabb KISS emeletes motorvonatot állít forgalomba a MÁV-Start. A Panoráma expressz vasárnaponként közlekedik Fonyód és Kőbánya-Kispest között. Hosszú a várakozás a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Felborult egy trélert vontató kisbusz az M1-es autópályán Abdánál a főváros irányában , a balesetben hárman könnyebben megsérültek, torlódik a forgalom. Harmadfokú riasztásokat adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat A vitorlázó Berecz Zsombor második helyen jutott az éremfutamba. Kozák Luca nem jutott be a fináléba 100 méter gáton. A magyar női asztalitenisz-válogatott kikapott a házigazda, második helyen kiemelt japánoktól a csapatverseny első fordulójában, így búcsúzott a tokiói olimpián. Hétfőn elkezdődnek a gyorsasági kajak-kenu küzdelmei a tokiói olimpián, a magyar válogatott 17 versenyzővel és több éremesélyes egységgel száll vízre a Sea Forest Kajak-kenu Pályán. Alexander Zverev nyerte a tokiói olimpia férfi tenisztornáját.