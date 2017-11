Kósa: Nyomja a teher a halált, ez nem foci

A kvalifikációs világkupa-sorozat után másfél héttel újra edz a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott. A világkupa-szereplést sorozatos sérülések nehezítették – emlékeztetett a vezetőedző.

„A sérüléssel kapcsolatos dolog, amit kiemelnék, tehát valaki egy lukkal a hátában még előző napon konkrétan a műtőasztalon heverve, aztán másnap meg nem telik el 24 óra, és odaálljon, azért az nem egy egyszerű döntésfelvállalás, úgyhogy ezeket mindenképp meg szerettem volna említeni” – mondta Bánhidi Ákos.

A korcsolyaszövetség elnöke odaszúrt a miniszterelnök kedvenc sportágának, miközben a gyorskorcsolyázók olimpiai esélyeit latolgatta.

„Ez az úgynevezett, hát, nyomja a halált, ez egy hülyeség. Futballban szoktak ilyet mondani, de ott másokat is szoktak mondani, mikor kikapunk 8-1-re, akkor azt szokták mondani, hogy látszanak a biztató jelek. De az egy másik világ, ez egy rendes sport, az esélyesség terhe nyomja az ellenfeleket, ők összecsinálják magukat, mert itt van a magyar válogatott” – fogalmazott Kósa Lajos.

Liu Shaolin Sándor a világkupán aranyérmes lett 1000 méteren. A dél-koreai téli olimpiára is győzni megy. „Nagyon bizakodóan fogunk kimenni, és nagyon sokat várunk el magunktól, de az a lényeg, hogy maximálisan tudjunk teljesíteni, és ha oda tudunk állni, jó passzban vagyunk, és tényleg úgy érezzük, akármi megtörténhet, hiszen az utolsó nap Szöulban, vasárnap én maradtam egyedül kint, én versenyeztem, és tényleg úgy éreztem aznap reggel, hogy én meg akarom nyerni ezt a távot, meg is fogom, és sikerült is. Remélem, hogy az olimpián is így fogjuk érezni magunkat minden egyes nap, és reméljük hogy majd sikerülni fog aranyéremmel hazajönni” – mondta a versenyző.

A rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott a maximális 10 kvótával vághat neki a februárban kezdődő téli olimpiának – először a magyar gyorskorcsolya-történelemben.