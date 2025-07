Kós Hubert országos csúcsot úszott, de lemaradt a dobogóról Szingapúrban

Előzetesen az egyik legizgalmasabb fináléra készültek a szakértők, hiszen a középdöntőben a legjobb idővel, országos csúccsal (52.21) első Kóst és a nyolcadik helyen bejutott orosz Miron Lifincevet mindössze 36 század választotta el egymástól. Rajtuk kívül ott volt a mezőnyben a szám olimpiai bajnoka, a világcsúcstartó Tomas Ceccon, a Tokióban ezüstérmes orosz Kliment Kolesznyikov, vagy a Párizsban Kós mögött 200-on második görög Aposztolosz Hrisztu.

Kós nem kapta el túl jól a rajtot (0.63 másodperces reakcióidő), ugyan csak negyediknek fordult, de fantasztikus víz alatti munkájának köszönhetően az élre került. A 22 éves magyar húsz méterrel a vége előtt még vezetett, riválisai azonban a hajrában megelőzték. Országos csúcsából egy századot faragva, 52.20 másodperccel lett negyedik. A számot a dél-afrikai Pieter Coetze nyerte 51.85-ös idővel.

"Tudtuk, hogy ennyire kemény lesz ez a döntő, és azt is, hogy ötvenkét másodperc alá be kell menni az éremhez. Ettől most bőven elmaradtam, ezért nem is kell annyira elkeseredni, annak viszont nagyon örülök, hogy egy év alatt ennyit tudtam javulni ebben a számban. Az viszont látszik, hogy nem tartok ott még, ahol a többiek, dolgozom majd ezen tovább"