Kós Hubert mégis indul a kontinensviadalon

"Amit Csaba bá kér, azt csinálom. Mert most az a lényeg, hogy intenzív legyen a program, még egyáltalán nem leszek formában, de kell egy jó verseny. Leon Marchand a francia bajnokságon indul ugyanakkor, ezért is küld engem Belgrádba Bob, aztán onnan megyek vissza Franciaországba, és az olimpiáig ott fogok edzeni velük" - mondta Kós.

Your browser does not support the video tag.