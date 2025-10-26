Keresés

2025. 10. 26. Vasárnap
Sport

Kós Hubert megállíthatatlan! Újabb világcsúcs, újabb győzelem!

2025. október 26., vasárnap 07:46 | MTI
világcsúcs Világkupa-sorozat Kós Hubert

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának szombati zárónapján.

  • Kós Hubert megállíthatatlan! Újabb világcsúcs, újabb győzelem!

A 22 éves olimpiai bajnok 48.16 másodperccel diadalmaskodott, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak.

A magyar versenyzőn már a rajt után látszódott kirobbanó formája, a táv felénél több mint három tizeddel volt a világrekordon belül, a képzeletbeli vonal volt az egyetlen riválisa, de ez sem tudta a felvenni a versenyt.

Kós Hubert két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még "csak" 50.19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.

MTI

Kapcsolódó tartalmak

