Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Kós Hubert megállíthatatlan

2025. október 20., hétfő 06:47 | MTI
úszás világkupa-sorozat Kós Hubert

Kós Hubert országos csúccsal nyert 100 méteres hátúszásban vasárnap a rövidpályás világkupa-sorozat második állomásán az Illinois állambeli Westmontban.

  • Kós Hubert megállíthatatlan

A 22 éves magyar klasszis 48.78 másodperces idővel diadalmaskodott, ez egy századdal jobb, mint a tavalyi világbajnokságon, a Duna Arénában felállított rekordja.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka ezzel a vk-sorozat második állomásán is triplázott, azaz mindhárom hátúszó számot (50-100-200) megnyerte.

A döntőkben még egy magyar rekord született: Fángli Henrietta 50 méter mellen 30.40 másodperces idővel hetedik lett, ezzel ugyancsak egy századot javított Sztankovics Anna 2021-es országos csúcsán.

Női 200 méter háton az ausztrál Kaylee McKeown 1:57.87-es világcsúccsal diadalmaskodott, az amerikai Regan Smith tavaly decemberben Budapesten felállított 1:58.04-es rekordját adta át a múltnak. Érdekesség, hogy a második helyen célba csapó Smith is belül volt (1:57.91) korábbi világcsúcsán.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, a sorozat jövő szerdától péntekig Torontóban zárul.

További híreink

Kerítésépítés szabályai: amit minden telektulajdonosnak tudnia kell

Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

Teljes sokk: Varga Miklós Joe szakított a feleségével – Csak a Borsnak szólalt meg!

Törésvonalak a francia politikában: mi jön most?

Hajós András olyat mondott élő adásban Szandira, hogy mindenki ledöbbent

Zelenszkij és Macron újra egyeztet – Ukrajna az EU-csatlakozást és az orosz vagyon lefoglalását sürgeti

Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

További híreink

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
2
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
3
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
4
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
5
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
6
Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt
7
Parázs hangulat a derbin – Gróf őrült mozdulata után Varga Barnabás kapusként zárt, a vége pontosztozkodás
8
Újabb vereség – Az ősi rivális elvitte a pontokat a Szoboszlaiék otthonából
9
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
10
Trumpnak elege lett – Drogdílernek nevezte Kolumbia elnökét, majd elzárta a milliárdos pénzcsapokat

Legfrissebb híreink

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

 Két hongkongi repülőtéri biztonsági alkalmazott meghalt hétfőn kora reggel, miután egy Dubajból érkező teherszállító repülőgép landoláskor kicsúszott a leszállópályáról, ütközött egy biztonsági járőrkocsival és a tengerbe lökte a járművet - közölte a város repülőtérének üzemeltetője.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!