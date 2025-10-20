Kós Hubert megállíthatatlan

Megosztás itt:

A 22 éves magyar klasszis 48.78 másodperces idővel diadalmaskodott, ez egy századdal jobb, mint a tavalyi világbajnokságon, a Duna Arénában felállított rekordja.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka ezzel a vk-sorozat második állomásán is triplázott, azaz mindhárom hátúszó számot (50-100-200) megnyerte.

A döntőkben még egy magyar rekord született: Fángli Henrietta 50 méter mellen 30.40 másodperces idővel hetedik lett, ezzel ugyancsak egy századot javított Sztankovics Anna 2021-es országos csúcsán.

Női 200 méter háton az ausztrál Kaylee McKeown 1:57.87-es világcsúccsal diadalmaskodott, az amerikai Regan Smith tavaly decemberben Budapesten felállított 1:58.04-es rekordját adta át a múltnak. Érdekesség, hogy a második helyen célba csapó Smith is belül volt (1:57.91) korábbi világcsúcsán.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, a sorozat jövő szerdától péntekig Torontóban zárul.