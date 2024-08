Kós Hubert: Hihetetlen érzés, egyelőre nem tudtam feldolgozni + videó

Kós a 2023-as év eleje óta az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készül, a közös munka eredményeként tavaly nyáron, a fukuokai világbajnokságon aranyérmet nyert, s Párizsba is a szám esélyeseként érkezett. Elárulta: titkon remélte, de azért nem gondolta volna, hogy ebből már most olimpiai bajnoki cím lesz.

"Úgy sétáltam ki, hogy rá sem néztem az ötkarikára. Nem gondolkoztam azon, hogy ez egy olimpiai döntő, egy utolsó lehetőség vagy ilyesmi, mert ebbe bele lehet halni, be tudja darálni az embert. Próbáltam élvezni és úgy gondolni rá, hogy ez is csak egy olyan sima verseny, mint amiből már milliót leúsztam, szóval csak magamra fókuszáltam, és örülök, hogy sikerült" - mondta.

