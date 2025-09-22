Keresés

A világkupa-sorozatra hangolódva két aranyat hozott el Mexikóból Kós Hubert

2025. szeptember 22., hétfő 10:51 | MTI
aranyérem úszás Mexikó Kós Hubert

Kós Hubert két számban nyert a mexikói Queretaróban rendezett nemzetközi úszóversenyen.

  • A világkupa-sorozatra hangolódva két aranyat hozott el Mexikóból Kós Hubert

Az olimpiai és világbajnok magyar klasszis a múlt héten tért vissza az Egyesült Államokba, edzője, Bob Bowman pedig a nyári pihenő után elküldte őt és néhány texasi csapattársát - többek között a négyszeres ötkarikás aranyérmes francia Léon Marchand-t - a mexikói versenyre, mégpedig azzal a céllal, hogy kezdjenek el hangolódni az októberi világkupa-sorozatra - számolt be róla a hazai szövetség közösségi oldala.

Kós szombaton 200 méter háton, vasárnap 100 méter pillangón győzött. Előbbiben, a fő számában századra megúszta azt az időt (1:53.19 perc), amivel a nyári, szingapúri világbajnokságon nyert. Igaz, ez az eredmény rövidpályán született, ami így nem számít kiemelkedőnek, de Kós a többhetes pihenője és a hazai edzései után "ígéretesnek" nevezte a teljesítményét.

