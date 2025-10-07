Keresés

Kórházi, orvosi kezeléseik után támadja a Himalája egyik csúcsát a két magyar alpinista

2025. október 07., kedd 10:20 | HírTV
Klein Dávid oxigénpalack Nagy Márton Dhaulagirin Dajlagiri magyar expedíció magashegyi teherhordók

Megkísérli a csúcsmászást Klein Dávid és Nagy Márton a Himalájában található 8167 méter magas Dhaulagirin (Dajlagiri). A magyar expedíció egyik tagját, Nagy Mártont az elmúlt napokban egészségi panaszai miatt kórházban kezelték, de a páros úgy döntött, az eredeti tervek szerint elindul a csúcs meghódítására oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.

  • Kórházi, orvosi kezeléseik után támadja a Himalája egyik csúcsát a két magyar alpinista

Kedden a reggeli órákban Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid helikopterrel Pokharából visszatért a Dajlagiri alaptáborába. A nepáli hegyen október 12-13 körül látszik megfelelő időjárási ablak, a csúcsmászáshoz az alpinistáknak 9-én vagy 10-én kell 4750 méteres alaptáborukból elindulniuk - közölte a Magyar Dhaulagiri Expedíció az MTI-vel.

Mint írták, Nagy Mártont október 3-án reggel emelte ki társával az alaptáborból egy helikopter és szállította két lépcsőben a pokharai Manipal Oktatókórházba, ahol aznap estére vesekövet diagnosztizáltak nála. A hegymászót egyéjszakás kórházi tartózkodás után elengedték, és múlt szombaton délután, orvosokkal konzultálva úgy döntött, Klein Dávid mellett ő is megkísérli a csúcsmászást.

A Magyar Dhaulagiri Expedíció szeptember 6-án indult Budapestről, az alaptábort – a Nepálban kirobbant zavargások következtében enyhe csúszással – 14-én érték el. Nagy Márton és Klein Dávid azóta két akklimatizációs kört hajtott végre odafent. Az első során két éjszakát töltöttek el 6000 méteren, a második alkalmával egyet 5690, egyet 6000, egyet pedig 6400 méteren.

A kommüniké kitért arra, hogy időközben sok hó esett le a hegyen, így felszereléseik megrongálódhattak, a köteleket betemette a hó. "Marci betegsége és kórházi tartózkodása alatt veszített erejéből, ő is és társa is antibiotikum kúrán estek át (Dávid a fogával összefüggésben kapta a kezelést), és a pokharai tartózkodás kissé erodálhatta akklimatizációjukat".

Mindazonáltal mindketten arról számoltak be, hogy nagyon motiváltak, és úgy érzik, meg kell kísérelniük egy biztonságos, de erős csúcsmászó kör megvalósítását.

"Együtt építettük fel ezt a kalandot és most együtt fogjuk végigküzdeni az utolsó napokat, bármit is hozzanak. Marcival egyetlen dolgot ígértettem meg, amikor meghozta döntését: egy darabban jön le a hegyről" - idézte Klein Dávidot a közlemény. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy ijesztő volt úgy lejönni az alaptáborból, hogy ez lehet a vége. "Nem tudjuk, mi fog történni, mennyire lesz nehéz, de biztos vagyok abban, hogy mindent megteszünk, amit meg tudunk".

A két hegymászó jelenleg az utolsó előkészületeket teszi meg a csúcsmászás előtt, ami várhatóan öt napot vesz igénybe.

A Dajlagiri első magyar megmászását 2006-ban egy hatfős magyar csapat hajtotta végre. A csúcsra végül csak Erőss Zsolt jutott fel, 2006. május 27-én. 2021-ben Varga Csaba erdélyi hegymászó is elérte a csúcsot. Az alpinista páros expedíciója hosszú távú tervbe illeszkedik. Az Eseményhorizont csapat célja, hogy két-három éven belül, egymást követő expedíciók tanulságaira építve összeálljon egy négyfős csapat, amely képes befejezni a Himalája Koronája magyar teljesítését, vagyis a Föld tizennégy nyolcezres hegycsúcsának megmászását.

Forrás: MTI

Fotó: Index

