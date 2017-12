Koppenhágában versenyeznek úszóink

Cseh László 2002-ben szerepelt először rövidpályás Európa-bajnokságon. Azóta 19 aranyérmet szerzett kontinensviadalokon 25 méteres medencében. Koppenhágában a huszadikra hajt. A dán fővárosban 50, 100, valamint 200 méter pillangón áll rajthoz.

A motivációt azt onnan szerzem, hogy úgy érzem, hogy még nem aknáztam ki a tudásom maximumát. Vannak még célok, amiket megpróbálok elérni. Nagyon szeretem az úszást, az edzéseket, úgyhogy még megyek előre, és csinálom továb b - mondta Cseh László.

Kapás Boglárka érem nélkül zárta nyáron a budapesti vébét. Koppenhágában javítana a 2017-es mérlegén.

Azon leszek, hogy érmeket nyerjek, ugye, négy számban fogok úszni. 400 és 800 gyorson, illene érmet nyernem, de igazából mind a négy számban az a fő célom, hogy megjavítsam a saját legjobbamat. 400 és 800 gyorson szeretném az országos csúcsot is megúszni, amit nem én tartok. 200 pillangón és 400 vegyesen is szeretném tovább javítani a legjobbamat, meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Ebben a két számban most próbálom ki magam, úgyhogy nagyon várom mind a négy számomat - mondta Kapás Boglárka.

A riói olimpia felfedezettje, Kenderesi Tamás 100 és 200 pillangón a jóval rutinosabb Cseh Lászlóval vetélkedik.

– Vannak tervek az Eb-vel kapcsolatban, amiket véghez kéne vinni. – Mik ezek? – Egyéni csúcsok. – Éremben mit jelent ez? – Mondjuk azt, hogy eredményben inkább. Ha tudnék kb. 1:51 végét úszni, akkor nagy szerencsével lehetek bronzérmes is szerintem, de az elsődleges cél az, hogy egyéni csúcsot ússzak.

Az előző, a 2015-ben rendezett izraeli rövid pályás EB-n a magyar válogatott minden idők legjobb eredményét érte el. 11 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet szereztek.

Csodálatos szezonon vagyunk túl, ez az utolsó világverseny. Arra számítok, hogy folytatódik az, ami nyáron történt, sok aranyat és sok érmet várok - nyilatkozta Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Hosszú Katinka 9 számban áll rajthoz az Eb-n. Magyarországot 33 versenyző képviseli Dániában.