Sport

Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

2025. augusztus 23., szombat 19:30 | Magyar Nemzet

Hihetetlen küzdelem, elképesztő hajrá! Kopasz Bálint, a magyar kajak-kenu olimpiai, világ- és Európa-bajnoka három év szünet után újra a csúcson: óriási csatában, mindössze 18 századmásodperccel győzve szerezte meg a férfi kajak egyes 1000 méter világbajnoki aranyát Milánóban. A 28 éves algyői klasszis ezzel történelmet írt, ő az első magyar férfi, aki háromszor nyert a királyszámban.

  • Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar klasszis három év elteltével versenyzett a királyszám döntőjében világbajnokságon, s újra aranyérmet szerzett. Kopasz Bálint megnyerte a férfi kajak egyes ezerméteres versenyszámát óriási csatában az ausztrál Green előtt, s ezzel az első magyar férfi lett, aki háromszor is győzni tudott a legrangosabb egyéni számban. Kopasz ezzel lezárta az elmúlt két évben kevésbé sikeres időszakát, amely után még a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében.

Nem az elképzelései szerint alakult az elmúlt két versenyszezonja az algyői kiválóságnak, akinek idén is akadtak gondjai. A 2021-ben olimpiai bajnok Kopasz Bálint 2022-es, kajak egyes ezer méteren szerzett világbajnoki címe óta nem tudott a királyszámban világversenyt nyerni. Eleve Varga Ádám nyerte el az indulási jogot 2023-ban, a 2024-es olimpián pedig Josef Dostál és Varga mögött a harmadik helyen végzett. A tavalyi Európa-bajnokságon és az idein sem sikerült győznie, ezüst- és bronzérmes lett, utóbbin betegség hátráltatta.

Kopasz Bálint lendületben

A milánói világbajnokságra jó formában és egészségesen érkezett a 28 éves kajakos, aki simán megnyert előfutama után kőkemény elődöntőbe kapott besorolást. Mint lapunknak elmondta, nem elég, hogy az aktuális olimpiai bajnokot, Josef Dostált és a nagyon gyors Fernando Pimentát kellett felülmúlnia, a körülményekkel is meggyűlt a baja. Végül nagy győzelmet aratva első helyen jutott a döntőbe, ám a körülmények miatt komoly kétségek gyötörték.

− Ha felakad a kormánylapátra egy hínárcsomó, mert itt nem is darabok vannak, hanem nagy csomók, az igen komoly hátráltató tényező. Olyan, mintha egy ólomnehezéket rádobnának a hajóra. Jelentősen csökkenti a sebességet, emiatt kell elkerülni. Kicsit szerencse kérdése is lesz majd a döntőben, kit mennyire befolyásol − fogalmazott lapunknak.

Hihetetlen hajrá

Kopasz Bálint a négyes sávot kapta meg a döntőre, amelyben a portugál Fernando Pimenta belekezdett a szokásos kamikaze-taktikájába, s magához ragadta a vezetést. Kopasz Bálint tudatosan nem erőltette az elején, de tartotta a harmadik pozíciót, s közben figyelt a bombaerős ausztrál Thomas Greenre. Féltávnál is a harmadik, 250 méterrel a cél előtt már második volt, de úgy tűnt, nem tudja lehajrázni az ausztrált.

Azonban Kopasz pontosan tudta, hogy mit csinál, és ha nem is túl látványosan, de húzásról húzásra zárkózott, és a végén 18 századmásodperccel meg is előzte riválisát. A harmadik Pimenta 66 századdal maradt el.

Kopasz Bálint világbajnok lett Milánóban, s az első magyar férfi kajakos, aki háromszoros vb-aranyérmes a királyszámban. Az olimpiai bajnok Josef Dostál három másodperccel lemaradva lett a negyedik.

Világbajnokunkkal a Magyar Nemzet videós interjút IDE KATTINTVA tudják megnézni.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható. 

 

 

 

