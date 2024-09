Konkoly Zsófia aranyérmes 200 méteres vegyesúszásban

A 22 éves pécsi versenyző - aki egy hete 400 gyorson is nyert - a délelőtti előfutamokból a legjobb idővel került az esti döntőbe, amelyben nagy csatát vívott a Tokióban mögötte harmadik spanyol Nuria Marques Sotóval, de végül 88 századdal ő volt a gyorsabb. Az erőssége, a pillangó után még ő fordult elsőként, de aztán 100 méternél és 150-nél is a spanyol állt az első helyen. Konkoly azonban - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - jól osztotta be az erejét és gyorson lehagyta a 7-es pályán úszó riválisát.

