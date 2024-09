Kőkeményen reagált a súlyos vereségre Marco Rossi

„Úgy gondolom, az első félidőben álltuk a versenyt Németországgal. Voltak persze akkor is hibáink, de bátran letámadtunk, presszingeltünk. Adtunk üres területeket, ezeket ki is használta az ellenfél. A második félidőről felesleges bármit is mondani. Ha egy csapat négy gólt kap 45 perc alatt mindenféle reakció nélkül, akkor az magért beszél. Teljesen el kell felejteni ezt a játékrészt!

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.