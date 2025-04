Klujberék magabiztos győzelmet arattak a brazilok ellen

Megosztás itt:

A vendégek egyszer sem vezettek az egész meccsen. A két csapat szombaton Felcsúton zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással, utána viszont csak szeptemberben találkoznak ismét a magyar keret tagjai.

Eredmény:

Magyarország-Brazília 31-27 (17-13)

-----------------------------------

a magyar gólszerzők: Klujber 8, Győri-Lukács, Kuczora, Papp 4-4, Márton, Vámos, Faragó Lea 3-3, Füzi-Tóvizi, Szöllősi-Schatzl 1-1

lövések/gólok: 43/31, illetve 46/27

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 6/6

kiállítások: 0, illetve 8 perc

A kezdés előtt megemlékeztek a 74 éves korában egy héttel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Sterbinszky Amáliáról, minden idők egyik legjobb magyar kézilabdázójáról.

A hazaiak keretéből Simon Petra, Herczeg Lili, Grosch Vivien és Petrus Mirtill maradt ki, az ellenfélnél nem volt ott a Bajnokok Ligája-címvédő Győrben szereplő Bruna de Paula.

Szemerey Zsófi bravúros védésekkel kezdett, ennek köszönhetően három góllal elléptek a magyarok. Az eladott labdákat kihasználva felzárkózott a világ legjobb nem európai válogatottja, de egyenlítenie nem sikerült. Támadásait hatékonyabban fejezte be a magyar együttes, amely ismét megnyugtatónak tűnő előnybe került és ezt a cseréket követően is őrizte. A védekezésre, a kapusteljesítményre nem lehetett panasz, és bár Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata nem játszott hibátlanul, az első félidőt követően így is négy góllal vezetett.

A szünetben Cirjenics-Kovacsics Anikót, Szucsánszki Zitát és Tomori Zsuzsannát ünnepélyes keretek között elbúcsúztatták a válogatottól.

Bár a második játékrész elején 20-17-re zárkóztak a brazilok, ezután megint gyorsan elhúzott a házigazda, amely hat perc alatt egy 6-1-es sorozattal rukkolt elő. Újabb fordulatot már nem tartogatott a találkozó, amelyet a magyarok a várt magabiztossággal, meggyőző teljesítménnyel, kevés hullámzással nyertek meg.

Szemerey Zsófi és Bukovszky Anna hat-hat védéssel, Klujber Katrin a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Gabriela Bitolo és Kelly Rosa is hatszor talált a hálóba.

A két csapat huszadik egymás elleni mérkőzésén öt brazil siker és két döntetlen mellett 13. alkalommal nyertek a magyarok.

Klujber Katrin (k) és a brazil Gabriela Bitolo (b) a Magyarország - Brazília barátságos női kézilabda-mérkőzésen a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. április 10-én. Magyarország-Brazília 31-27. MTI/Illyés Tibor