Klujberék legyőzték dán ellenfelület a BL-ben

Eredmény, csoportkör, 6. forduló, B csoport:

B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - Ikast HB (dán) 27-24 (13-11)

-----------------------------------------------------

lövések/gólok: 53/27, illetve 51/24

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 0

kiállítások: 0, illetve 2 perc

Két perc után 2-0-ra, nem sokkal később 3-1-re vezetett a dán csapat a ferencvárosi lövők pontatlanságait kihasználva. Ennél jobban nem húzott el a vendég együttes, és a sorait lassan rendező FTC 3-3-nál utolérte az Ikastot,

sőt Klujber Katrin, majd Márton Gréta révén 5-3-ra már a hazai gárda állt jobban.

Ehhez a válogatott kapus, Janurik Kinga alakításaira is nagy szükség volt, akinek poszttársa, a sérült francia világbajnok Laura Glauser hiányában egyedül kellett állnia a sarat a háló előtt.

Tíz perc elteltével 5-5-re álltak a csapatok, majd Klujber harmadik találatával negyedóra elteltével 7-5 lett a Ferencváros javára, hogy aztán pillanatok alatt 7-7 legyen.

A folytatás forgatókönyve sajátosan alakult: a zöld-fehérek rendre elhúztak két góllal, a dánok meg rendre egyenlítettek, egészen a 24. percig, amikor 12-9–re módosították az állást a vendéglátók.

Az előnyből a szünetre kétgólnyi maradt (13-11).

Rosszul indult a második játékrész, bő egy perc alatt egyenlített az Ikast, a vezetést azonban nem adta ki a kezéből az FTC. A minimális előny egészen a 36. percig tartott, amikor 16-14-re módosított a Magyar Kupa címvédője. A meccs kétharmadánál tovább javult a helyzet: 18-15-öt mutatott az eredményjelző. Negyedórával a vége előtt is megvolt a háromgólos különbség (21-18), amely négyre nőtt Klujber révén a 46. percben, majd az 52.-ben 24-19-re, az 53.-ban pedig 25-19-re alakult az állás, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A Ferencváros végül 27-24-re győzött.

Simon Petra öt, Vilde Ingstad Mortensen négy góllal, Janurik Kinga 17 védéssel vette ki részét a sikerből.

A túloldalon Julie Scaglione és Jamina Roberts öt-öt találattal, Amalie Milling 14 védéssel zárt.

A két csapat nyolcadik egymás elleni mérkőzésén öt vereség és egy döntetlen mellett másodszor nyert az FTC. A négy győzelemmel és két vereséggel álló FTC egy hét múlva a csoportot százszázalékos mérleggel vezető francia Brest Bretagne vendége lesz. A hat sikerrel rendelkező, BL-címvédő Győr a norvég Storhamar HE együttesét fogadja jövő szombaton.

Korábban:

A csoport: Győri Audi ETO KC-Metz HB (francia) 31-27 (16-8)

Vasárnap játsszák:

A csoport: Storhamar HE (norvég)-DVSC Schaeffler, Hamar 16.00

Fotó: Klujber Katrin (b), a Ferencváros és Stine Ruscetta Skogrand, az Ikast játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 6. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria - Ikast HB mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 1-jén. MTI/Bodnár Boglárka