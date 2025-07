KL-selejtező - A Puskás Akadémia egy góllal kikapott Cipruson

Megosztás itt:

Bő negyedóra alatt két gólt kapott Hornyák Zsolt vezetőedző együttese, és bár a szünetben beálló Lamin Colley a második félidőben duplázott, a döntetlent így sem sikerült kiharcolniuk a felcsútiaknak.

A visszavágót jövő csütörtökön 20 órától rendezik, a továbbjutó a görög AEK Athén és az izraeli Hapoel Beer-Seva párharcának győztesével játszik a harmadik fordulóban.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Arisz Limasszol (ciprusi)-Puskás Akadémia 3-2 (2-0)

Limasszol, v: David Smajc (szlovén)

gólszerzők: Montnor (6.), Kvilitaia (16. - tizenegyesből), Semedo (87.), illetve Colley (78., 81.)

sárga lap: Yago (45.), Moucketou-Moussounda (57.), Haralampusz (92.), illetve Stronati (30.), Markgráf (66.), Harutjunjan (72.)

Arisz Limasszol:

Alves - Yago (Bourhane, 72.), Goldson, Balogun, Correia (Cajú, 76.) - Gaustad (Semedo, 60.), Moucketou-Moussounda, Haralampusz - Gomis (Kakulli, a szünetben), Kvilitaia (Kokorin, 60.), Montnor

Puskás Akadémia:

Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. - Harutjunjan (Semel, 72.), Nissilä (Favorov, 65.) - Soisalo (Lukács, 88.), Duarte, ifj. Dárdai P. (Markgráf, a szünetben) - Németh A. (Colley, a szünetben)

Meglepte az Arisz Limasszol a vendégeket, és már a hatodik percben megszerezte a vezetést. A jobb oldalról érkező beadás után a kapujából kimozduló Markek Tamás és a védő Patrizio Stronati nem értették meg egymást, és máris vezetett a házigazda. A folytatásban is inkább a jobb oldalon vezette támadásait az ellenfél, miként a 16. percben is, amikor tizenegyeshez jutott, amelyet az egykor Győrben is futballozó Giorgi Kvilitaia magabiztosan értékesített.

A kétgólos hátrányba került Puskás Akadémia játékán nem érződött az átütőerő, és az első félidőben mindössze Mikael Soisalo egyetlen lövése jelentett veszélyt a ciprusiak kapujára. Kisebb mezőnyfölényt tudott kicsikarni a magyar alakulat, de inkább csak azért, mert előnyük birtokában a hazaiak átengedték a területet.

A fordulás után sokáig nem nagyon javult a felcsútiak teljesítménye, de az Arisz sem futballozott már annyira veszélyesen a kapura, mint a mérkőzés elején. Aztán a 78. percben a szünetben beállt Lamin Colley bal válláról a bal felső sarokba hullott a labda, és a szépítés új lendületet adott a vendégeknek. Olyannyira, hogy a gambiai csatár a 81. percben közelről egyenlített. A két gyors góllal kedvező helyzetbe került Hornyák Zsolt vezetőedző együttese, de a döntetlent nem tudta megőrizni, mert az Arisz a 87. percben egy fejesgóllal megszerezte a győzelmet.

Összességében a második félidő második felében mutatott teljesítményt figyelembe véve a Puskás Akadémia helyzete nem reménytelen a visszavágó előtt.

Forrás: MTI

Fotó: Blikk