2019. január 25.,
péntek, Pál napja

Kiütötte a Fehérvár a sereghajtó Zágrábot

Hír TV

2019. január 25., péntek 20:20, frissítve: péntek 20:24

A friss Magyar Kupa-győztes Fehérvár AV19 10-0-ra kiütötte a sereghajtó Medvescak Zagrebet az osztrák jégkorongliga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A Volán 41 forduló után, három mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt a felsőházi szereplést érő hatodik helyen áll. Fehérvár AV 19-KHL Medvescak Zagreb (horvát) 10-0 (3-0, 5-0, 2-0)

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