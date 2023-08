Kiütéses győzelemmel a továbbjutás küszöbén a Ferencváros

Megosztás itt:

A formalitásnak ígérkező visszavágót egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Hamrun Spartans (máltai)-Ferencvárosi TC 1-6 (0-1)

Ta' Qali, v.: Eldorjan Hamiti (albán)

gólszerzők: Montebello (89.), illetve Abu Fani (3.), Zachariassen (51.), Varga B. (53., 56., 65.), Owusu (89.)

sárga lap: Prsa (31.), Nenov (36.) Borg (65.), Montebello (70.), illetve Makreckis (45.)

Hamrun Spartans:

Marchetti - Mbong (Corbolan, 72.), Borg, Emerson, Bjelicic - Elionay (Krstic, 72.), Prsa, Nenov (Eder, 59.), Comenzuli - Jonny (Montebello, 59.), S. Paintsil

Ferencváros:

Dibusz - Makreckis (Wingo, 57.), S. Mmaee, Cissé (Knoester, 66.), Ramírez (Pászka, 78.) - Sigér, Romdhane (Owusu, 57.) - Abu Fani (Nguen, 66.) - Zachariassen, Varga B., A. Traoré

Kiválóan kezdett a magyar bajnok, a Fehérvár elleni vasárnapi bajnokin három gólpasszt kiosztó Abu Fani közel 30 méterről lőtt óriási gólt. A hazaiak a kapott gólt követően nagy erőkkel rohamoztak az egyenlítésért, de a ferencvárosi védelem - élén a kapuban Dibusszal - magabiztosan hárította el a próbálkozásokat.

A félidő második része már újra a Ferencvárosról szólt, a zöld-fehérek több bíztató lehetőséget is kidolgoztak, de az állás nem változott.

A fordulást követően a Ferencváros gyorsan eldöntötte a mérkőzést és minden bizonnyal a párharcot is, 20 percen belül Varga háromszor, Zachariassen pedig egyszer talált be. Ezzel mindkét játékos folytatta remek sorozatát: a norvég légiós egymást követő harmadik mérkőzésén talált be, míg az OTP Bank Liga előző kiírásában a Paks színeiben gólkirály magyar válogatott csatár eddigi hat fellépésén összesen ötször volt eredményes.

A folytatásban Varga közel állt a negyedik góljához, azonban a kapufát találta el, majd Traoré növelhette volna többször is az előnyt.

A hazaiak becsülettel hajtottak a szépítésért, amely Montebello révén a 89. percben sikerült, de szinte rögtön a középkezdés utáni magyar támadásból Owusu is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.

"Természetesen nagyon örülünk a nagy arányú győzelemnek, én pedig külön a három gólnak. Jó mentalitással léptünk pályára, sikerült elérnünk, amit szerettünk volna. Szeretnénk a visszavágón a saját szurkolóink előtt is nyerni. Az első félidőben sem játszottunk rosszul, de a másodikban gyorsabban járattuk a labdát, ez lehetett a kulcs"

- nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Varga Barnabás.

