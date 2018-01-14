2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Kiütéses győzelemmel a fináléban

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 15:00, frissítve: vasárnap 15:20

Sorozatban hetedszer jutott be a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság főcsoportdöntőjébe a Patriors.

Tom Bradyék az elődöntőben simán, 35-14-re győztek a Tennessee Titans ellen. A nemzeti főcsoportban a tavaly döntős Atlanta Falcons 15-10-re kikapott a Philadelphia Eagles otthonában, így utóbbi jutott a főcsoport fináléjába.

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