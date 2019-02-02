2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Kitömte a Leipzig Dollékat

MTI

2019. február 2., szombat 08:41

A Hannover házigazdaként 3–0-ra kikapott az RB Leipzig csapatától a német labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Ez volt az első mérkőzése Thomas Dollnak a kiesőhelyen álló Hannover vezetőedzőjeként. Az 52 éves trénert – aki 2013 decembere és tavaly augusztus között a Ferencvárost irányította – vasárnap nevezték ki.

A lipcseiek magyar válogatott játékosai közül a kapus Gulácsi Péter kezdő volt, de izomhúzódás miatt a szünetben lecserélték. Az RB Leipzig csapatkapitánya, a hátvéd Willi Orbán végig a pályán volt, és ő szerezte a vendégek második és harmadik gólját.

 

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Hadházy újabb ingatlant vásárolt

2

Hír TV

Végső nyugalomra helyezték Andy Vajnát

3

Hír TV

Egy órán át vitáznak Magyarországról az EP-ben

4

Hír TV

Megállapodott az Audi és annak szakszervezete az idei évi bérekről

5

Hír TV

Jól vizsgáztak a honvédség új kézifegyverei

6

Hír TV

Rafael: Jobbikkal való szövetség esetén a baloldal ne számítson cigány szavazatokra