2025. 11. 09. Vasárnap
Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét

2025. november 09., vasárnap 21:48 | MTI
Újpest menesztés Damir Krznar

A labdarúgó Fizz Ligában kilencedik helyen álló Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.

  Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét

A lila-fehérek vasárnap esti közleménye szerint a klub vezetősége a mai nappal felmentette a munkavégzés alól a horvát szakembert, egyúttal közölte, hogy "az első csapat felkészítését a továbbiakban ideiglenesen Bodor Boldizsár vezeti".

Az 53 éves horvát szakember az előző szezon hajrájában, május 5-én váltotta az újpesti kispadon Bartosz Grzelakot. Az együttes a mostani kiírásban visszafogottan teljesít, szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra Győrtől és 13 forduló után csupán két pont az előnye az utolsó előtti Nyíregyháza és három a sereghajtó Kazincbarcika előtt.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
4
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
5
Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó
6
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
7
Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti
8
Tragikus nap Tenerife partjain
9
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
10
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek

Megint súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában

Megint súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Sajtóklub - ajánló

Vezércikk - ajánló

Paláver - ajánló

Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

 Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat vasárnap Sao Paulóban, ezzel a sikerrel tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén csapattársával, az ötödikként célba érő Oscar Piastrival szemben.
